А от ті, хто все ж наважується, здобувають чи не найяскравіший досвід від мандрів у житті. Чому так? Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповімо про це докладніше.

Чому у Пакистан їдуть тільки сміливі туристи та що вони там знаходять?

Пакистан займає майже 900 тисяч кілометрів квадратних, тобто десь у півтора раза більший за Україну. На півдні країни лежить Аравійське море з береговою лінією у понад 1000 кілометрів і пустельним узбережжям Макран. У центрі – долина Інду з родючими рівнинами Пенджабу. На заході височіють гірські пасма Белуджистану, а от на північ – їдуть альпіністи з усього світу.

Річ у тім, що там сходяться три найбільші гірські системи планети – Гімалаї, Каракорум і Гіндукуш. У регіоні зосереджено понад 100 вершин заввишки від 7000 метрів, серед яких К2 – друга за висотою гора на Землі, 8611 метрів, причім значно складніша за Еверест для підйому. При цьому National Geographic у 2025 році назвав Каракорум одним із найпривабливіших напрямків для пригодницького туризму у світі.

І як не згадати про долину Хунза – її часто описують як найкрасивішу на Землі. Абрикосові сади на терасованих схилах, сніжні шапки Ракапоші на горизонті, середньовічний форт Балтіт у місті Карімабад і абсолютна тиша вночі. Цікаво, що місцеві, народ хунзакути, є відомими у світі довгожителями.

Також варто завітати у Лахор – це культурна столиця країни та місто, на вулицях якого вирізьблені кілька тисячоліть. Тут є форт Лахора і мечеть Бадшахі, об'єкти ЮНЕСКО та шедеври могольської архітектури XVII століття, як пише simcorner.com, які можна порівняти з Тадж-Махалом за масштабом і деталізацією. Від фортечних мурів – хвилина пішки до вузьких вулиць Старого міста, де смажать самосу, грають на дхолі й продають тканини з традиційною вишивкою.

На півдні, у провінції Сінд, стоїть Мохенджо-Даро – один із двох головних центрів цивілізації долини Інду, датований 2500 – 1700 роками до нашої ери. Саме тут знайшли першу в історії людства систему каналізації та водопостачання, ретельно сплановані вулиці під прямим кутом, і споруду, яку дослідники вважають першою відомою громадською купальнею у світі. Та хто будував це місто, якою мовою спілкувалися його жителі, і чому цивілізація зникла – досі загадка.

Ба й загалом, територія сучасного Пакистану – одна з найдавніших колисок міської цивілізації на планеті. Після загадкової цивілізації долини Інду хвиля за хвилею йшли інші – перські Ахеменіди, Олександр Македонський з еллінізмом, імперія Ашоки із буддизмом, та нарешті іслам із VII століття.

Більша частина країни була у складі Могольської імперії, далі, у 1858 році, регіон перейшов під контроль Британської корони. І лише у 1947 Пакистан народився як окрема держава – внаслідок розділу Британської Індії за релігійною ознакою (мусульмани отримали Пакистан, індуїсти – Індію).

До слова, мало хто знає, що Пакистан – єдина мусульманська ядерна держава. Шлях до цього статусу був драматичним – ядерну програму потайки запустив прем'єр Зульфікар Алі Бхутто після принизливої поразки у війні з Індією у 1971 році, вимовивши знамениту фразу: "Ми будемо їсти траву і листя, але зробимо бомбу". І її зробили – менш як за 3 тижні після Індії.

Несподіване тут – не сам факт, а контекст: країна з ВВП на рівні бідних африканських держав на той момент, де третина населення живе за межею бідності, утримує арсенал приблизно зі 170 ядерних боєголовок – а це лише ледь менше, ніж у Великої Британії.

