Але насправді це саме та земля, де народилась писемність, де вперше з'явились міста, де жили шумери й вавилоняни й не тільки. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповімо про Ірак докладніше.

Дивіться також Це був найгостинніший народ Азії з містами, набагато старшими за Рим: найцікавіше про Іран

Між Тигром і Євфратом: чим Ірак відомий світові та дивує й сьогодні?

Ірак займає трохи менш ніж 440 тисяч квадратних кілометрів, це десь як три чверті України. Але різноманіття на цій площі вражає, як вказує countrystudies.us. На заході лежить жовто-коричнева пустеля, де сонце у липні розжарює ґрунт до 50 градусів. У центрі – широка долина Тигру та Євфрату, де земля родюча, зелена й геть несхожа на решту Близького Сходу.

На сході Іраку ховається провінція Діяла з мальовничою річкою, а на півночі – гори Загрос із вершинами понад 3600 метрів, сніговими шапками взимку й маленькими гірськолижними курортами, про існування яких більшість туристів навіть не підозрює. Ну, і на півдні – вихід до Перської затоки.

До слова, місце злиття Тигру та Єфрату там – Аль-Курна – є одним із тих, що претендує на роль біблійського Едему. Ба й загалом це не просто річки на карті. Саме там 5 – 6 тисяч років тому виникли перші міста світу, стирчали у небо зікурати, а ще й з'явилася клинописна писемність і перші кодекси законів.

На півночі країни лежить Іракський Курдистан, цей регіон напівавтономний, навіть зі своєю армією, парламентом і геть іншою атмосферою. Саме його столицю Ербіль, зазначає thearchaeologist.org, називають найдавнішим безперервно заселеним містом планети – люди живуть тут щонайменше 6000 років поспіль.

У центрі Ербіля здіймається Цитадель – овальний пагорб із тисячолітніх шарів людських поселень. А навколо – цілком сучасне місто, де звичні торгові центри, ресторани, готелі міжнародних мереж тощо. Кажуть, для туриста саме це місто може бути ідеальною точкою входу в Ірак – там є навіть міжнародний аеропорт із прямими рейсами з Європи.

А от на південь від Багдада – зовсім інший Ірак. За 85 кілометрів від столиці лежать руїни Вавилону – міста, яке у часи Навуходоносора II (605 – 562 роки до нашої ери) було найбільшим у світі. Залишки Воріт Іштар і дорога процесій досі вражають масштабом – навіть у вигляді розкопаних фундаментів.

Ще далі на південь – Ур, місто шумерів, де стоїть Зікурат Ура, зведений близько 2100 року до нашої ери. Він збережений настільки добре, що здається майже цілісним. При тому що його цегла старіша за давній Рим на дві тисячі років.

На крайньому півдні країни є ще одна особлива локація – Месопотамські болота. Це одна з найбільших заболочених територій світу площею близько 15 – 20 тисяч "квадратів". Тут живе народ маадан, "болотні араби" – у плавучих будинках з очерету, зроблених так само, як і ще за шумерських часів.

Гості, які вже побували в Іраку, повертаються з однаковим враженням – місцеві є одними з найгостинніших людей, яких тільки можна зустріти. Незнайомці запрошують на чай, показують дорогу і щиро раді бачити іноземця – людину, яка обрала їхню країну попри все те, що про неї кажуть у новинах.

Важливо! На жаль, весна 2026 року стала небезпечною для туризму у регіоні Близького Сходу через масштабні бойові дії між Ізраїлем, США та Іраном. Але коли все це закінчиться, не забудьте додати Ірак до свого тревел-календаря – він того вартий.

А які туристичні місця інших регіонів Азії точно варто відвідати вже цьогоріч?