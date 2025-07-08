Тревел-оператор tickets.ua виокремив дев'ять найближчих до кордону з Україною аеропортів. 24 Канал розповідає, де вони розташовані, як туди дістатися та скільки це буде коштувати.

Цікаво Відпустка за кордоном: які напрямки популярні серед українців у 2025 році

Польща

Аеропорт Ряшів-Ясьонка

Розташований за 165 кілометрів від Львова та 625 кілометрів від Києва. Популярні напрямки: Анталія, Шарм-ель-Шейх, Аліканте, Мюнхен, Рим, Лондон, Варшава, Нью-Йорк.

Дістатися можна автобусом безпосередньо до аеропорту, наприклад з Києва та Львова. Вартість зі столиці – від 1500 гривень. Дорога займе приблизно 15 – 18 годин з урахуванням часу очікування на кордоні.

Також можна доїхати з пересадками залізницею. Спочатку сісти на потяг IC 715 Київ – Перемишль, а потім на станції "Перемишль Головний" пересісти на потяг RJ 1022 Перемишль – Прага з виходом у Ряшеві.

Час пересадки – 2 години 20 хвилин. Час у дорозі – 12 годин 46 хвилин. Вартість – від 2500 гривень з Києва.

Аеропорт Любліна

Розташований приблизно за 190 кілометрів від Львова та 625 кілометрів від Києва. Популярні напрямки: Жирона, Лондон, Рим, Гданськ, Варшава.

Дістатися можна автобусом з Києва до автостанції у місті Люблін. Час у дорозі – від 12 годин, а вартість стартує від 1100 гривень. Далі найзручніше їхати до центральної автостанції на проспекті Тисячоліття, 6. Відстань до аеропорту – 11 кілометрів. Час у дорозі – 40 хвилин автобусом або 15 хвилин на таксі.

Потягом 067К Київ-Пас – Варшава Східна можна добратися без пересадок.

Аеропорт Кракова

Розташований прибдизно за 335 кілометрів від Львова та 775 кілометрів від Києва. Популярні напрямки: Париж, Дубай, Франкфурт, Рим, Осло, Піза Анкара, Амстердам, Мілан.

Дістатися можна двома потягами: спочатку IC 715 Київ – Перемишль, а тоді – RJ 1022 Перемишль – Прага з виходом у Кракові. Пересісти треба на станції "Перемишль Головний". Час пересадки – 2 години 20 хвилин. Час у дорозі – 14 годин 11 хвилин, а вартість – від 3 тисяч гривень.

Автобусом з Києва можна добратися на автовокзал у Кракові, а потім – пересісти таксі або громадський транспорт. Вартість – від 1400 гривень. Дорога займе від 17 – 20 годин. Також є варіант сісти на автобус до аеропорту одразу. Вартість – від 1500 гривень, а час у дорозі – від 17 годин.

Аеропорт Варшава-Шопен

Розташований за 390 кілометрів від Львова та 775 кілометрів від Києва. Популярні напрямки: Брюссель, Амстердам, Нью-Йорк, Париж, Малага, Франкфурт, Севілья, Лондон, Стамбул, Гельсінкі, Марса Алам, Бухарест, Софія, Копенгаген, Дубаї, Таллін, Рига, Будапешт.

Дістатися можна автобусом з Києва до Варшави. Найзручніше їхати до АС "Західна", звідти автобусом 175, 188 або локальним потягом. Також можна спробувати доїхати автобусом одразу до аеропорту. Вартість квитків з Києва – від 1300 гривень, час у дорозі від 16 – 17 годин.

Поїздом прямим: 067К Київ-Пас – Варшава Східна. Час у дорозі – 14 год 23 хвилини, вартість – 5199 гривень, клас – купе. З вокзалу до аеропорту доведеться ще доїхати електричкою з пересадками.

Аеропорт Варшава-Модлін

Розташований за 410 кілометрів від Львова та 795 кілометрів від Києва. Популярні напрямки перевізника: Мальта, Гельсінкі, Лісабон, Корфу, Копенгаген, Катанія (Італія), Бургаз, Анталія, Аліканте, Мадрид, Малага, Неаполь, Стокгольм, Тенеріфе, Тирана (Албанія), Тревізо.

Прямий маршрут можна організувати потягом 067К Київ-Пас – Варшава Східна. Час у дорозі – 14 год 23 хвилини. Вартість на квиток у купе – 5199 гривень. Тоді з вокзалу можна доїхати потягом Koleje Mazowieckie до станції Modlin, де буде пересадка на шатл-бас до аеропорту. Усе це займе ще орієнтовно 1 годину 10 хвилин.

Доїзд автобусом також можливий – наприклад, з Києва до автостанції у Варшаві. Найзручніше їхати до АС "Західна", звідти потягом Koleje Mazowieckie до станції Modlin, далі пересадка на шатлбас до аеропорту. Вартість квитків з Києва – від 1300 гривень, час у дорозі – від 16 годин.



Де розташовані найближчі аеропорти на карті / Інфографіка tickets.ua

Словаччина

Аеропорт Кошице

Розташований за 128 кілометрів від Чопа, 130 кілометрів від Ужгорода та 567 кілометрів від Києва. Популярні напрямки: Лондон, Відень, Варшава, Прага, Ліверпуль, Цюрих, Дублін, Задар, Анталія, Ларнака, Хургада.

Автобусом: з Києва – від 3000 гривень (від 18 годин); зі Львова – від 1500 гривень (8 – 10 годин), з Ужгорода – від 500 гривень (3 – 4 години). Найзручніше їхати до центральної автостанції Кошице, звідки до аеропорту курсує автобус №23.

Поїздом: поїзд RJ 1020, маршрут Чоп – Прага із зупинкою "Кошице Станція". Час у дорозі – 3 години 43 хвилини. Вартість – від 398 гривень.

Румунія

Аеропорт Сучави

Розташований за 75 кілометрів від Чернівців та 475 кілометрів від Києва. Популярні регулярні напрямки: Рим, Дортмунд, Мілан, Бухарест, Відень.

Дістатися можна прямим автобусом з Києва до станції Aeroportul Suceava "Ştefan cel Mare". Вартість квитка – від 1400 гривень. Час у дорозі – близько 11 годин.

Аеропорт Бухарест-Отопені

Розташований за 425 кілометрів від Чернівців та 825 кілометрів від Києва. Популярні напрямки: Софія, Стамбул, Манчестер, Бергамо, Барі, Будапешт, Відень, Рим, Франкфурт, Париж, Амстердам, Мадрид, Лондон, Аліканте, Стокгольм, Пальма де Майорка, Малага.

Їхати найзручніше автобусом з міст Чернівці, Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Вартість квитка з Чернівців – від 1500 гривень, а час у дорозі – від 10 годин. З Києва дорога займає понад 22 години. Вартість – від 1 900 гривень. Є автобуси, які курсують безпосередньо до аеропорту.

Молдова

Аеропорт Кишинева

Розташований за 185 кілометрів від Одеси та 475 кілометрів від Києва. Популярні напрямки: Стамбул, Анталія, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Дюссельдорф, Бухарест, Париж, Дублін, Франкфурт, Баку, Варшава, Афіни, Мілан, Берлін, Прага, Верона, Рим.

Доїхати можна автобусом з Києва, і краще брати квитки одразу до аеропорту. Адже доїхати з будь-якої точки Кишинева потім можна лише з пересадками. Вартість – від 1100 гривень. Час у дорозі – від 11 годин.