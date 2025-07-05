Ключовим трендом сезону стала відпустка на європейських курортах. Цього року така тенденція зберігається, зазначають аналітики діджитал-компанії Inweb, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Вдома чи за кордоном: де українці планують відпустку у 2025 році

Які туристичні напрямки залишаються популярними у 2025 році

Минулого року більший потік українських туристів був до Болгарії (+78%), Греції (+59%), Кіпру (+28%), Іспанії (+10%). Причинами такого підвищеного інтересу стали спрощена логістика (автобусні тури, короткі перельоти) та менша кількість туристів з Росії на цих напрямках.

Найпопулярнішими напрямками у 2025 році залишаються: Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія. Болгарія, зокрема, в попиті через відносно близьке розташування.



Пляж Болата в Болгарії / Фото Exciting Bulgaria

Крім того, фіксується зростання інтересу до Тунісу. Це пов'язано із запуском рейсів із Кишинева. Аналітики пишуть, що цього сезону молдовська столиця стає для українців своєрідним транзитним хабом.



Пляж Аль-Марса в Тунісі / Фото Britannica

Через аномально теплу осінь період активного відпочинку збільшується. Минулого року він тривав на 7-10 днів довше, ніж у попередні роки.

Серед українців традиційно спостерігається спонтанність у бронюванні відпочинку. Та разом із тим помітна зміна поведінки туристів: у жовтні 2024-го вже почали надходити перші заявки на бронювання літніх турів 2025 року. Це раніше, ніж у попередні сезони.