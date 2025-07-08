Як пережити довгий політ

Бортпровідник Стас Віхуро дав поради, як не просто вижити кілька годин польоту, а й провести цей час максимально комфортно. Про це повідомляє 24 Канал.

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Перш за все потрібно зручно одягнутися. Про джинси і вузькі кофти краще забути. Бортпровідник радить одягатися в дорогу у спортивному стилі – штани без паска, м'який светр, кросівки.

У повітрі комфорт – твій найкращий друг. Беруші, маска, серветки, зарядка – все має бути своє,

– сказав Стас.

Раз на дві годити треба встати, потягнутися і пройтися салоном літака. Це не тільки про розминку м'язів, а й про значне зниження ризику тромбів.

Система розваг на борту може не працювати, обіцяного Wi-Fi може не бути, а тому про це треба подбати самостійно. Завантажте свій улюблений серіал заздалегідь, візьміть цікаву книгу. Подумайте про те, що допоможе швидше згаяти час у польоті.

Дивіться відео бортпровідника про тривалі польоти:

До речі, раніше ми писали про простий трюк, який допоможе швидко засинати в автобусі та літаку. Він полягає у техніці дихання 4 – 7 – 8: треба вдихнути через ніс упродовж 4 секунд, затримати дихання на 7 секунд, а потім видихати 8 секунд через рот. Цю втрату слід повторювати кілька разів.