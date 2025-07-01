Мандрівниця вирішила летіти без додаткової ваги, щоб зекономити. У відео вона показала, скільки всього може вмістити подушка для сну, пише 24 Канал.

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Туристка показала лайфхак для перевезення речей

Німкеня Ніна Едвін часто подорожує світом, тому навчилася економно перевозити свій багаж. Однак цього разу жінка вирішила спробувати лайфхак із подушкою для сну.

Жінка просто спорожнила її вміст, заповнивши своїми речами. Так їй не довелося платити додаткову суму за більшу вагу ручної поклажі.

Розумний трюк, щоб не платити 50 євро за ручну поклажу,

– написала Ніна.

На відео видно, що мандрівниця помістила бюстгальтер, легку сукню на бретелях, кілька топів, яскравий червоний костюм та інші речі. Загалом – близько 10 різних предметів одягу.

Лайфхак, куди помістити зайві речі для перельоту: відео

Лайфхак спрацював, а цих речей їй вистачило, щоб скласти понад шість різних образів.

"Круто! Ви вмістили стільки всього"

Користувачі були приголомшені й більшість написала, що такий лайфхак "реально геніальний":

Серйозно? Ви вмістили стільки всього туди?!

Круто. І як я сам до цього не додумався?

Обожнюю так робити – це дуже економить місце.

Це законно, це подушка для подорожей.

Відео Ніни стало вірусним у тіктоці, зібравши за кілька тижнів понад 3 мільйони переглядів.