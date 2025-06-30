Обговорення на тему "Що найдивніше траплялося з вами в літаку?" швидко стало вірусним, зібравши тисячі коментарів на популярному форумі Reddit. Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що дивного бачили пасажири в літаку

Усе почалося з фотографії пасажира, що грає на дерев'яній флейті просто в кріслі біля вікна.

Під час посадки цей чудовий джентльмен дістав флейту і зіграв Amazing Grace для всіх на борту,

– поділився один із користувачів.



Усе почалося з розповіді про чоловіка із флейтою / Фото Reddit

Інші підхопили й почали також ділитися несподіванками під час перельотів. Найяскравішими були:

жінка, яка поклала півня на верхню багажну полицю, і він вирвався:

чоловік, що чистив зуби ниткою обома руками, наче проводив цілу процедуру;

пасажирка, яка їла спагеті з фрикадельками з пластикового пакета;

пара на перших сидіннях, що дивно поводилася і була максимально схожа на Дональда і Меланію Трампів.

Кілька років тому я застряг на середньому сидінні поруч із молодою жінкою, яка несла лялькову голову майже в натуральну величину з пишною скуйовдженою шевелюрою. І ні, вона не була перукаркою,

– написав один мандрівник.

Ще один пасажир поділився, що тричі бачив, як хтось підстригає нігті на ногах, і якось це було в одному ряду з ним.

Експерт у сфері авіаперельотів Гері Лефф коментує, що "в кожного пасажира є особистий простір, обмежений його сидінням. І хоча норми гігієни та поведінки варіюються, важливо пам'ятати про повагу до інших".