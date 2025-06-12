Заснути в автобусі – це справжнє мистецтво, опанувати яке під силу не кожному. Однак якщо вміти це робити, то подорожі стануть менш виснажливими для організму. 24 Канал з посиланням на Kobieta Interia ділиться дієвим способом, який допоможе швидко заснути.

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Дієва техніка, яка допоможе заснути у дорозі

У медицині є метод, який походить з дихальних практик йоги і допомагає заснути. Він називається 4 – 7 – 8. Його суть полягає у заспокоєнні нервової системи та зниженню рівня стресу. Щоб занурити тіло у стан глибокої релаксації, потрібно виконувати метод у чіткій послідовності:

здійсніть вдих через ніс протягом 4 секунд;

затримайте дихання на 7 секунд;

повільно видихайте через рот упродовж 8 секунд.

Зверніть увагу! Перед тим слід заплющити очі, обрати зручне положення та здійснити повний видих.

Цикл потрібно повторювати кілька разів. Зазвичай після кількох хвилин такого дихання організм починає розслаблятися, серцебиття сповільнюється, а тіло готується до сну.

Цей метод активує парасимпатичну нервову систему. За словами докторки Рейчел Кін, така дихальна практика допомагає вийти з режиму "бий або тікай". Крім того, якщо часто її використовувати, то можна знизити загальний рівень стресу.

Метод 4 – 7 – 8 можна використовувати людям будь-якого віку та в будь-яких ситуаціях – в автобусі, літаку чи навіть просто вдома, коли не вдається заснути.