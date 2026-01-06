На щастя, є альтернатива – це Драгобрат. І 24 Канал із посиланням на koruna.ua розповість про нього докладніше.

Найвищий курорт України: чому варто обрати саме Драгобрат для зимового відпочинку?

Драгобрат лежить на висоті від 1300 до 1700 метрів, тобто є найвищим гірськолижним курортом України. Завдяки цьому сніговий сезон тут триває з листопада до травня (на 2 місяці довше, ніж у Буковелі), і снігу завжди більше без потреби штучного обсипання.

Курорт має крісельний та кілька бугельних підйомників, і близько 20 кілометрів трас різної складності. Звісно, інфраструктура скромніша за буковельську – тут немає п'ятизіркових готелів із боулінгом, але є затишні котеджі, приватні садиби, колиби та мальовничі шале в альпійському стилі.​

А ще, як зазначає портал karpaty.info, з Драгобрату відкриваються чудові краєвиди на найвищий масив наших Карпат – Чорногору. В один бік помітні вершини Говерла (2061 метр) та Петрос (2020 метрів), а в інший – найвищі хребти Ґорґан Добошанка (1754 метри) та Синяк (1662).

Ціни на Драгобраті приємно дивують. Проживання коштує у середньому 1000 гривень з особи на добу, скіпас на 10 підйомів – так само 1000 гривень, на 20 – 1600. Для порівняння, у Буковелі аналогічний відпочинок коштує чи не вдвічі дорожче.

Також на центральних підйомниках Буковеля у вихідні доводиться витрачати половину дня на черги замість катання. На Драгобраті натовпів немає – курорт камерний, без масового туризму, що зберігає автентичну атмосферу гірського відпочинку.​

Звісно, є нюанси: траси тут крутіші, вимагають кращої підготовки, дорога складніша, останні кілометри – серпантином. Але якщо ви приїжджаєте більше по справжні гори, ніж по селфі, то Драгобрат вам підійде краще.

