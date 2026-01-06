К счастью, есть альтернатива – это Драгобрат. И 24 Канал со ссылкой на koruna.ua расскажет о нем подробнее.

Смотрите также Мост, вышедший из-под воды, и огромная пещера: небанальные места в горах Закарпатья

Самый высокий курорт Украины: почему стоит выбрать именно Драгобрат для зимнего отдыха?

Драгобрат лежит на высоте от 1300 до 1700 метров, то есть является самым высоким горнолыжным курортом Украины. Благодаря этому снежный сезон здесь длится с ноября по май (на 2 месяца дольше, чем в Буковеле), и снега всегда больше без необходимости искусственного осыпания.

Курорт имеет кресельный и несколько бугельных подъемников, и около 20 километров трасс различной сложности. Конечно, инфраструктура скромнее буковельской – здесь нет пятизвездочных отелей с боулингом, но есть уютные коттеджи, частные усадьбы, колыбы и живописные шале в альпийском стиле.

А еще, как отмечает портал karpaty.info, с Драгобрата открываются замечательные виды на самый высокий массив наших Карпат – Черногору. В одну сторону заметны вершины Говерла (2061 метр) и Петрос (2020 метров), а в другую – высокие хребты Горган Добошанка (1754 метра) и Синяк (1662).

Цены на Драгобрате приятно удивляют. Проживание стоит в среднем 1000 гривен с человека в сутки, скипасс на 10 подъемов – так же 1000 гривен, на 20 – 1600. Для сравнения, в Буковеле аналогичный отдых стоит чуть ли не вдвое дороже.

Драгобрат – зимний курорт на Закарпатье: смотрите видео galyatko

Также на центральных подъемниках Буковеля в выходные приходится тратить половину дня на очереди вместо катания. На Драгобрате толп нет – курорт камерный, без массового туризма, что сохраняет аутентичную атмосферу горного отдыха.

Конечно, есть нюансы: трассы здесь круче, требуют лучшей подготовки, дорога сложнее, последние километры – серпантином. Но если вы приезжаете больше за настоящими горами, чем за селфи, то Драгобрат вам подойдет лучше.

Какие еще интересные места Закарпатья стоит посетить каждому?