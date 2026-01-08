Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Mariiapetrovaa.

Скільки коштує відпочинок на Драгобраті на двох людей?

Українська блогерка детально розповіла, скільки коштує два дні відпочинку на Драгобраті на двох людей. Спойлер: тут не захмарні ціни, як у Буковелі:

Ціна відпочинку на Драгобраті: дивитись відео

Поїздка потягом Київ – Ясіня обійшлася в 1200 гривень в обидва боки. Далі трансфер до курорту: підйом коштував 1000 гривень, а спуск 800 гривень. Харчування включало сніданки та вечері в готелі, а на обіди витратили близько 2500 гривень. Проживання в затишній колибі обійшлося в 4000 гривень за дві ночі.

Серед розваг: паріння в чані 1500 гривень за дві години, катання на лижах із прокатом спорядження 800 гривень на двох за день, ski-паси на повний день 3200 гривень на двох, а також година на снігоході 3000 гривень на двох.

Загальна сума за два дні відпочинку склала близько 18 000 грн.

Драгобрат – це найвищий гірськолижний курорт України. Туристи в телеграм каналі SHIN-Плай діляться враженнями: катаючись на червоних та чорних схилах, вже до кінця спуску відчуваєш, що навчився їздити, тоді як у Буковелі на такі навички знадобилися б ще два сезони.

