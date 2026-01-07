Але є альтернатива, про яку чомусь іноді забувають – Emily Resort, що розташований майже що у самому Львові. 24 Канал із посиланням на zaxid.net розповість про нього докладніше.

Зимовий відпочинок майже що у Львові: чим цікавий лижний сезон на Emily Resort?

Emily Resort взимку – це повноцінний гірськолижний комплекс з трасами, крісельним підйомником, прокатом спорядження, п'ятизірковим готелем, ресторанами, ковзанкою тощо. Є 3 спуски різної складності приблизно на пів кілометра кожен із перепадом висот до 80 метрів.

Для початківців та дітей працює окрема гірка з бугельним підйомником, а для досвідчених лижників – червона траса з нічним освітленням. Чотиримісний крісельний підйомник на 404 метри швидко підіймає на вершину без багатогодинних черг, характерних для Буковеля у вихідні.

Система снігових гармат тут гарантує якісне покриття трас навіть у безсніжні дні зими. А це робить сезон катання стабільним із грудня до березня.​

Як зазначає j2ski.com, Emily Resort у цей час пропонує помешкання, відкритий басейн, критий басейн, сауну, парковку, пляжну зону і терасу, дитячий клуб, спа-центр і багато іншого. І все це всього за 9 кілометрів від історичного центру Львова.

Ціни на сезон 2025 – 2026 років залишаються доступними. Денний скіпас у будні коштує 800 гривень, у вихідні 900, а повний день – 1200 та 1300 гривень відповідно. Вечірній коштує 500 та 600 гривень.

Прокат повного комплекту для дорослого обійдеться у 600 гривень, для дитини – 450 гривень. Мовиться про лижі або сноуборд, черевики, палки та шолом.

Лижний сезон на Emily Resort: дивіться відео xochutak

Звісно, тут працює і лижна школа з професійними інструкторами, які допоможуть новачкам зробити перші впевнені спуски або вдосконалити техніку досвідченим спортсменам.​ Але за це треба буде заплатити окремо – від 1000 гривень за годину.

Після активного дня на схилах гості можуть насолодитися й ковзанкою з видом на водойму, снігоходами, а чи розслабитися у чані та сауні. На території комплексу працюють ресторани та фудкорт.​

Але близькість до Львова дарує й додаткові опції. Ви можете провести день на лижах, повернутися у місто на вечерю у центрі, піти на концерт чи виставу – і при цьому не витрачати вихідні на довгу дорогу.

