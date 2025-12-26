Ковзанка розташована на Duck's Lake біля перехрестя вулиць Стрийська – Наукова. 24 Канал із посиланням на zaxid.net розповість про неї докладніше.
Де у Львові є красива нова ковзанка, що вабить атмосферою цієї зими?
Нова ковзанка "На льодах" у Львові з'явилася на території бізнес-набережної Duck's Lake, її адреса – вулиця Стрийська, 200А. Це на перехресті Стрийська – Наукова поруч з озером.
Особливого шарму тут додає катання на чистому льоду з видом на воду, різдвяну ілюмінацію та качок. А навколо – розвинена інфраструктура, від кави й морозива до рибних та м'ясних ресторанів.
Графік роботи ковзанки – з 10 до 22 години. Як зазначає lviv.travel, сеанс катання триває 45 хвилин, а оренда ковзанів уже входить у вартість квитка.
А як щодо цін? У 2025 році в будні мовиться про 350 гривень для дорослого та 300 для дитини до 14 років, а у вихідні – 400 та 350 гривень відповідно. Зі своїми ковзанами – 250 гривень у будні для всіх та 300 у вихідні.
Лід чистять перед кожним сеансом, за цей час можна прогулятися навколо озера. Усе комфортно, адже локація нова, тому поки не переповнена. Тож варто відвідати її саме зараз.
Розташування ковзанки доволі зручне, десь 20 хвилин від центру громадським транспортом. Озеро зимою підмерзає, створюючи льодяну казку, а декор із ліхтарями та гірляндами яскраво підсилює новорічний настрій.
Сезон триватиме до кінця лютого 2026. Львів'яни у соціальних мережах хвалять новинку за чистоту та атмосферу та як найкраще місце для зимового відпочинку поодаль від центру.
Які ще зимові туристичні магніти Львова варто відвідати?
Площа Ринок перетворюється на різдвяний ярмарок на грудень та січень. Тут є дерев'яні будиночки з сувенірами, глінтвейном, пампухами, концертами колядок та сценою для вертепів.
Парк ліхтарів у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького – працюватиме до кінця січня 2026 року з тисячами вогників, фотозонами, концертами та казковою атмосферою для прогулянок і святкових фото.