Ковзанка розташована на Duck's Lake біля перехрестя вулиць Стрийська – Наукова. 24 Канал із посиланням на zaxid.net розповість про неї докладніше.

Де у Львові є красива нова ковзанка, що вабить атмосферою цієї зими?

Нова ковзанка "На льодах" у Львові з'явилася на території бізнес-набережної Duck's Lake, її адреса – вулиця Стрийська, 200А. Це на перехресті Стрийська – Наукова поруч з озером.

Особливого шарму тут додає катання на чистому льоду з видом на воду, різдвяну ілюмінацію та качок. А навколо – розвинена інфраструктура, від кави й морозива до рибних та м'ясних ресторанів.

Графік роботи ковзанки – з 10 до 22 години. Як зазначає lviv.travel, сеанс катання триває 45 хвилин, а оренда ковзанів уже входить у вартість квитка.

А як щодо цін? У 2025 році в будні мовиться про 350 гривень для дорослого та 300 для дитини до 14 років, а у вихідні – 400 та 350 гривень відповідно. Зі своїми ковзанами – 250 гривень у будні для всіх та 300 у вихідні.

Лід чистять перед кожним сеансом, за цей час можна прогулятися навколо озера. Усе комфортно, адже локація нова, тому поки не переповнена.​ Тож варто відвідати її саме зараз.

"Секретна" ковзанка на Duck's Lake: дивіться відео travel.guide.jam

Розташування ковзанки доволі зручне, десь 20 хвилин від центру громадським транспортом. Озеро зимою підмерзає, створюючи льодяну казку, а декор із ліхтарями та гірляндами яскраво підсилює новорічний настрій.

Сезон триватиме до кінця лютого 2026. Львів'яни у соціальних мережах хвалять новинку за чистоту та атмосферу та як найкраще місце для зимового відпочинку поодаль від центру.

Які ще зимові туристичні магніти Львова варто відвідати?