Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на відео сторінки Kabrioletta.
Скільки насправді коштує відпочинок у Буковелі?
Про витрати розповіла блогерка Kabrioletta у своєму відео в тік тоці, поділившись власним досвідом "економного" відпочинку у Буковелі на двох людей. За словами авторки, за чотири дні подорожі пара витратила 117 тисяч гривень. Основна частина бюджету пішла на проживання: 80 тисяч гривень за кілька ночей у готелі. Це був комфортний варіант розміщення, без екстремальної економії, але й без надмірної розкоші.
Дорога до курорту та назад обійшлася у 6 тисяч гривень. Окремо пара витратила 2 тисячі гривень на таксі від залізничної станції до готелю, що є поширеною практикою для туристів, які не подорожують власним авто.
Про витрати у Буковелі: дивитись відео
Харчування за чотири дні коштувало 26 тисяч гривень. У цю суму входили сніданки, обіди та вечері в закладах курорту, без суворої економії, але й без відвідування найдорожчих ресторанів.
На розваги без катання на лижах пара витратила близько 3 тисяч гривень. Йдеться про прогулянки, відвідування місцевих локацій та невеликі активності, які не потребують спеціального спорядження.
В окремому відео дівчина відкрито висловила своє невдоволення такими цінами. За її словами, навіть звичайний похід у заклад харчування на двох, без будь-якої розкоші чи дорогих позицій у меню, обходився щонайменше у 2 000 гривень.
Також у своєму інстаграмі дівчина детальніше розповіла про свій відпочинок і поділилася власними враженнями. Зокрема, вона зазначила, що кухня в деяких закладах її не надто вразила, особливо з огляду на ті суми, які вони заплатили. За її словами, ціна часто не відповідала якості страв та рівню сервісу.
На яких гірськолижних курортах варто відпочити?
Ми вже детально розповідали про гірськолижні курорти Львівщини. Наприклад, Славське – це класика регіону. Тут є мережа трас на кількох горах – Тростян, Погар, Кремінь тощо, – які підійдуть як для новачків, так і для досвідчених лижників. Також поблизу Славського можна покататися на курорті "Захар Беркут", де є різні види витягів та можливість орендувати спорядження.
Або ж, дізнайтесь, де краще відпочити: Буковель чи Драгобрат. Буковель пропонує 68 трас різної складності, сучасну інфраструктуру та штучний сніг, що забезпечує комфортне катання. В той час Драгобрат відомий унікальними природними умовами для фрірайду, стабільним снігом та доступними цінами на ski-паси.