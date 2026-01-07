Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на відео сторінки Kabrioletta.

Скільки насправді коштує відпочинок у Буковелі?

Про витрати розповіла блогерка Kabrioletta у своєму відео в тік тоці, поділившись власним досвідом "економного" відпочинку у Буковелі на двох людей. За словами авторки, за чотири дні подорожі пара витратила 117 тисяч гривень. Основна частина бюджету пішла на проживання: 80 тисяч гривень за кілька ночей у готелі. Це був комфортний варіант розміщення, без екстремальної економії, але й без надмірної розкоші.

Дорога до курорту та назад обійшлася у 6 тисяч гривень. Окремо пара витратила 2 тисячі гривень на таксі від залізничної станції до готелю, що є поширеною практикою для туристів, які не подорожують власним авто.

Харчування за чотири дні коштувало 26 тисяч гривень. У цю суму входили сніданки, обіди та вечері в закладах курорту, без суворої економії, але й без відвідування найдорожчих ресторанів.

На розваги без катання на лижах пара витратила близько 3 тисяч гривень. Йдеться про прогулянки, відвідування місцевих локацій та невеликі активності, які не потребують спеціального спорядження.

В окремому відео дівчина відкрито висловила своє невдоволення такими цінами. За її словами, навіть звичайний похід у заклад харчування на двох, без будь-якої розкоші чи дорогих позицій у меню, обходився щонайменше у 2 000 гривень.

Також у своєму інстаграмі дівчина детальніше розповіла про свій відпочинок і поділилася власними враженнями. Зокрема, вона зазначила, що кухня в деяких закладах її не надто вразила, особливо з огляду на ті суми, які вони заплатили. За її словами, ціна часто не відповідала якості страв та рівню сервісу.

