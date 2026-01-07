Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Gorgany PRO.

Дивіться також Забудьте про Буковель: за пів години від центру Львова є справжній гірськолижний курорт

Який курорт обрати замість Буковелю та чому?

Гірськолижний комплекс Плай – сучасний курорт у мальовничому Сколівському районі Львівської області, який приваблює як новачків, так і досвідчених лижників. Туристи приїжджають сюди за чистим гірським повітрям, добре підготовленими трасами, комфортною інфраструктурою та приємною атмосферою зимового відпочинку.

Комплекс розташований біля села Плав'є на межі Львівської та Закарпатської областей, за 130 кілометрів від Львова та 20 кілометрів від Сколе. Карпатські гори навколо створюють природний захист від сильних вітрів, що забезпечує стабільний сніговий покрив і комфортні погодні умови. Плай знаходиться в зоні помірного гірського клімату, зима триває з грудня до кінця березня, що робить планування відпочинку передбачуваним.

1. Проживання:

Поруч є різні варіанти: готелі преміум-класу, котеджі, приватні садиби, апартаменти біля підйомників. Більшість пропонує Wi-Fi, паркінг, ресторани або кухні, а також СПА-зони (сауни, чани).

2. Гірськолижні траси:

На Плаї облаштовано 6 трас різного рівня складності: короткі спуски (350 метрів) підходять для дітей та новачків, а найдовший 1200 метрів, розрахований на досвідчених лижників. Перепад висот становить близько 260 метрів. Сезон триває з листопада до травня, а снігові гармати забезпечують підтримку покриття навіть за нестачі природного снігу.

Схема гірськолижних трас / фото "Відпочинок в Україні 2025"

Підйомники працюють за системою SKI-PASS, з можливістю придбати абонемент на пів дня або на цілий день. Для прокату спорядження та навчання є досвідчені інструктори, які допомагають швидко освоїти траси.

3. Харчування:

На курорті працюють різноманітні заклади: бістро "Верховина", "Бістро на схилі", ресторани "Плай" та "Полонина", де можна скуштувати страви української та європейської кухні.

4. Додаткові активності:

Сноуборд-парк;

Тюбінг;

Катання на санках;

Прогулянки на снігоступах;

Катання на квадроциклах;

5. Ціни на Ski-Пас 2025 – 2026



Ціни на Ski-Пас 2025 – 2026 / фото з телеграм каналу "Гірськолижний комплекс ПЛАЙ"

Туристи в телеграм каналі SHIN Плай радять сміливо планувати поїздку на курорт: минулого року засніжені траси зберігалися до кінця березня, незважаючи на перепади температур.

Як дістатися?

Автомобілем: трасою Київ – Чоп (М06), від Львова 1,5 – 2 години.

трасою Київ – Чоп (М06), від Львова 1,5 – 2 години. Громадським транспортом: поїздом до Сколе або Славське, далі маршруткою або таксі до комплексу.

Де ще класно покататись на лижах в Україні?