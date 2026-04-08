Колись у Вінниці працював хімзавод, де виготовляли пральний порошок та інші миючі засоби, розповідають в одному з постів blacklist_of_vinn.

Що стало з хімзаводом на Вінниці?

Понад десять років тому завод збанкрутував, і сьогодні про промислові потужності нагадує лише величезна гора фосфатів, що, за свідченнями місцевих, накопичувалася з 1962 року. Фосфат – це сіль, з якої роблять миючі засоби, а фосфат-гіпс можна переробляти в будівельні матеріали, наприклад, цемент або інші вироби для будівництва.

Як виглядає локація / інстаграм blacklist_of_vinn

Вінницький хімзавод належав державі, а після банкрутства його поступово розпродають приватним компаніям. Нині ж фосфат-гіпс ніхто не вивозить, і вінничани вже почали використовувати це незвичне місце як популярну фотозону.

Чим ще відомий хімзавод і як він вплинув на довкілля?

Хоч економічне значення району велике, діяльність хімзаводу залишила помітний слід в екології, розповідається у Вінниця.info. Найвідомішим об'єктом є так звана Біла гора – величезні відвали фосфогіпсу, побічного продукту виробництва добрив. Здалеку білосніжні схили виглядають екзотично, проте фахівці наголошують на важливості постійного моніторингу стану ґрунтів і підземних вод у цьому районі.

Як виглядає Біла гора / фото Вінниця.info

Як дістатися до локації?

Мікрорайон має зручне транспортне сполучення, що дозволяє швидко дістатися центру міста чи залізничного вокзалу. Основна зупинка це – "Муніципальний ринок" і можна дістатися автобусами: № 2, 20, маршрутними таксі: № 2А, 9Б, трамваями: № 1, 4, 6, або тролейбусами: № 15, 16, 20.

Адреса розташування: 7G36+W7, Вінниця, Вінницька область, 21000.

