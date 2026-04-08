Когда-то в Виннице работал химзавод, где изготавливали стиральный порошок и другие моющие средства, рассказывают в одном из постов blacklist_of_vinn.

Что стало с химзаводом в Виннице?

Более десяти лет назад завод обанкротился, и сегодня о промышленных мощностях напоминает лишь огромная гора фосфатов, что, по свидетельствам местных, накапливалась с 1962 года. Фосфат – это соль, из которой делают моющие средства, а фосфат-гипс можно перерабатывать в строительные материалы, например, цемент или другие изделия для строительства.

Как выглядит локация / инстаграм blacklist_of_vinn

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Винницкий химзавод принадлежал государству, а после банкротства его постепенно распродают частным компаниям. Сейчас же фосфат-гипс никто не вывозит, и жители Винницы уже начали использовать это необычное место как популярную фотозону.

Чем еще известен химзавод и как он повлиял на окружающую среду?

Хотя экономическое значение района большое, деятельность химзавода оставила заметный след в экологии, рассказывается в Винница.info. Самым известным объектом является так называемая Белая гора – огромные отвалы фосфогипса, побочного продукта производства удобрений. Издалека белоснежные склоны выглядят экзотически, однако специалисты отмечают важность постоянного мониторинга состояния почв и подземных вод в этом районе.

Как выглядит Белая гора / фото Винница.info

Как добраться до локации?

Микрорайон имеет удобное транспортное сообщение, что позволяет быстро добраться до центра города или железнодорожного вокзала. Основная остановка это – "Муниципальный рынок" и можно добраться автобусами: № 2, 20, маршрутными такси: № 2А, 9Б, трамваями: № 1, 4, 6, или троллейбусами: № 15, 16, 20.

Адрес расположения: 7G36+W7, Винница, Винницкая область, 21000.

