Користувачка тіктоку Олена Тригуб покаталася на сноуборді у Драгобраті і розповіла, скільки грошей витратила за день.

Скільки коштує один день на Драгобраті?

Олена жила у готелі "Маріна", де вартість номера за добу коштує 1100 гривень з людини. У ціну входить сніданок і вечеря, що дуже вигідно. За оренду спорядження – сноуборд, шолом і окуляри – дівчина заплатила 450 гривень за день.

Скіпас на крісельний витяг "Чайка" обійшовся у 1600 гривень за день. На вершині гори є кафе, в якому можна зігрітися, випити глінтвейну і поїсти. Маленький глінтвейн коштує тут 120 гривень. За обід в готелі "Затишок" дівчина заплатила 320 гривень. Вона замовляла бургер з картоплею і чай. Смачно поївши, Олена відправилася далі підкорювати карпатські схили.

Цікаво! Українка відпочила на розкішному французькому гірськолижному курорті Куршевель і також поділилася витратами за день. Так от, у Франції глінтвейн коштує 12 євро, що становить близько 600 гривень. Загалом за день вона витратила 293 євро, тобто 14 750 гривень. У цю суму входить проживання в готелі зі сніданками і вечерями, окремий обід та скіпас.

Після вечері, яка входила у вартість номера, Олена все ще почувалася голодною, бо за день витратила чимало енергії. Тож вона з друзями перекусила продуктами, які вони привезли з собою. Це вийшло ще близько 50 гривень.

Загалом день відпочинку на Драгобраті обійшовся українці у 3 640 гривень.

Скільки коштує відпочинок у Драгобраті: відео

А які ціни у Буковелі?

У Буковелі за такі гроші точно не відпочинеш. Тут лише денний скіпас обійдеться у 2050 гривень, як зазначено на офіційному сайті. Ціни на готелі та у ресторанах теж значно вищі. Нещодавно блогерка розповіла, що витратила майже 120 тисяч гривень за 4 дні у Буковелі і при тому навіть не каталася на лижах.

Щоправда, мусимо зауважити, що у Буковелі значно вищий рівень сервісу, чим і пояснюються такі ціни. Більшість готелів мають величезні спа-зони і сучасний інтер'єр. А от якщо вам хочеться побачити неймовірний схід сонця та кататися майже пустими трасами, то Драгобрат – те, що треба.