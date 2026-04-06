Станом на 5 квітня 2026 року у домі Франка розцвіла найстаріша магнолія Львова, розповідається в одному з постів lviv.city.guide. Побачити її можна у саду музею – і це вже одна з найпопулярніших весняних фотолокацій міста.

Коли відкритий дім Франка, щоб побачити цвітіння найстарішої магнолії у Львові?

Якщо ви професійний фотограф або фотографка, варто заздалегідь забронювати час для фотосесії. Зробити це можна щодня з 10:00 до 17:00 за передчасним бронюванням. Вартість 500 гривень за годину.

У Львові розцвіла найстаріша магнолія / інстаграм lviv.city.guide

Для аматорських фотосесій попереднє бронювання не потрібне. Фото біля магнолії входить у вартість вхідного квитка до музею: 100 гривень для дорослих та 50 гривень пільговий, зазначає dim_franka.

Дім Франка у Львові / інстаграм dim_franka

Важливо: фотосесії на мобільні телефони дозволені без обмежень. Водночас професійна зйомка без попередньої реєстрації (навіть із використанням професійної техніки) може бути обмежена адміністрацією музею.

Адреса розташування: вулиця Івана Франка, 150, 152, Львів, Львівська область, 79000.

