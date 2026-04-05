У квітні і травні тут починається неймовірне цвітіння сакур та магнолій, які перетворюють вулиці, парки та дворики на вражаючі декорації для фото, йдеться у тікток-відеоролику Морської Анджелі.

Чому варто поїхати в Одесу навесні?

Особливо чарівно у весняну пору виглядають старі одеські дворики з балконами, тому туристам радять заглядати в деякі з них, щоб відчути атмосферу міста.

Ще одна вагома причина приїхати сюди навесні – відсутність натовпів туристів. Це означає, що можна спокійно гуляти історичним центром, насолоджуватися архітектурою, заходити в кав’ярні без черг, щоб відчути справжній ритм міста.

Погода в цю пору ідеально підходить для довгих прогулянок. Уже достатньо тепло, щоб сидіти біля моря чи гуляти набережною, але ще немає такої виснажливої спеки, як влітку.

Особливо тут врязять ранкові світанки біля Чорного моря – безлюдні пляжі не лише додають спокою та магічності, але й стають чудовим місцем для створення фотосесій.

Приємний бонус – ціна. Навесні житло, екскурсії та розваги значно доступніші, ніж у розпал літа. Тому це ідеальний час, щоб відкрити для себе Одесу без зайвого поспіху і витрат.

Чому варто їхати в Одесу навесні: дивіться відео

Які є секретні місця в Одесі?

В Одесі є кілька секретних та цікавих локацій, які варто побачити туристам, пише visitukraine_. Дворик художників на Некрасова – тут просто неба можна побачити скульптури, полотна та інсталяції.

Канатна дорога біля пляжу "Отрада" – відкрита у 1971 році, вона стала унікальним атракціоном. Ця дорога з'єднує Французький бульвар і морський берег. Під час 5-хвилинної прогулянки на висоті можна милуватись неймовірними краєвидами Чорного моря та Одеси.

Деволанівський узвіз – це стрімка вулиця у старій частині Одеси з драматично контрастною архітектурою, мостами й колоритом місцевого життя.

