В апреле и мае здесь начинается невероятное цветение сакур и магнолий, которые превращают улицы, парки и дворики на впечатляющие декорации для фото, говорится в тикток-видеоролике Морской Анджели.

Читайте также Стоит ли ехать в Криворивню на Пасху: здесь снимали "Тени забытых предков"

Почему стоит поехать в Одессу весной?

Особенно волшебно в весеннюю пору выглядят старые одесские дворики с балконами, поэтому туристам советуют заглядывать в некоторые из них, чтобы почувствовать атмосферу города.

Еще одна веская причина приехать сюда весной – отсутствие толп туристов. Это значит, что можно спокойно гулять по историческому центру, наслаждаться архитектурой, заходить в кафе без очередей, чтобы почувствовать настоящий ритм города.

Погода в это время идеально подходит для долгих прогулок. Уже достаточно тепло, чтобы сидеть у моря или гулять по набережной, но еще нет такой изнурительной жары, как летом.

Особенно здесь спасет утренние рассветы у Черного моря – безлюдные пляжи не только добавляют спокойствия и магичности, но и становятся прекрасным местом для создания фотосессий.

Приятный бонус – цена. Весной жилье, экскурсии и развлечения значительно доступнее, чем в разгар лета. Поэтому это идеальное время, чтобы открыть для себя Одессу без лишней спешки и затрат.

Почему стоит ехать в Одессу весной: смотрите видео

Какие есть секретные места в Одессе?

В Одессе есть несколько секретных и интересных локаций, которые стоит увидеть туристам, пишет visitukraine_. Дворик художников на Некрасова – здесь под открытым небом можно увидеть скульптуры, полотна и инсталляции.

Канатная дорога возле пляжа "Отрада" – открыта в 1971 году, она стала уникальным аттракционом. Эта дорога соединяет Французский бульвар и морской берег. Во время 5-минутной прогулки на высоте можно любоваться невероятными видами Черного моря и Одессы.

Деволановский спуск – это стремительная улица в старой части Одессы с драматически контрастной архитектурой, мостами и колоритом местной жизни.

Что еще стоит прочитать?