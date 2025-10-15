Яка ціна підйому на щит у 2025 році та що ще треба знати про відвідини цієї локації? 24 Канал із посиланням на Warmuseum розповість докладніше.

Які треба знати важливі нюанси підйому на монумент Батьківщина-Мати у Києві у 2025?

Підніжжя (заввишки 36,6 метра) монумента Батьківщина-Мати – це базова оглядова платформа, доступна всім. Тільки діти (можна від 6 років) мають бути у супроводі дорослих.

Тут є широкі сучасні сходи та ліфт, а зона безпечна й обладнана для спостереження панорами Києва. Вартість у 2025 році – 150 гривень (70 пільговий).​

Далі доступні маршрути у тілі статуї. Можна пройти внутрішніми технічними проходами по руках монумента, у кабіну голови або на інших рівнях, оцінивши таїнство гігантської конструкції.

Монумент Батьківщина-Мати у Києві: дивіться відео DmytroSudakevych

Але є навіть більше – це оглядовий майданчик на щиті (91 метр заввишки). Найекстремальніший варіант, куди допускають лише повнолітніх від 18 років за відсутності медичних протипоказань та після ознайомлення з інструкцією з техніки безпеки.

Як зазначає kyiv.city.guide в інстаграмі, підіймаються туди люди лише парами, тобто по 1 чи 2 людини в годину, з супроводом інструктора. Усе відбувається за живою чергою. А на верхівці у відвідувача буде лише 10 – 15 хвилин.

Також зауважте, що майданчик "Екстрим" на верхівці Щита працює лише за умов гарної погоди. Підйом можуть скасувати й через повітряні тривоги, або через технічні нюанси.

Краєвиди з верхівки монумента Батьківщина-Мати: дивіться відео tamilabogoduk1170

Тут ціна – 1000 гривень. Графік роботи: у будні з 10 до 18, у вихідні з 10 до 19:00. Сам підйом вимагає руху вузькими технічними ходами, через вертикальні люки та за допомогою обладнання для страхування.​ Тож фізична підготовка важлива.

