Його картини нині зберігають у Львові, Харкові та провідних приватних колекціях світу, а його рідний Київ залишається важливим для кожного, хто хоче пізнати Україну. З посиланням на nibu.kyiv.ua і не тільки розповімо про це докладніше.

Народився у Києві, прославився на всю Європу: хто такий художник Олександр Мурашко?

Олександр Мурашко народився 7 вересня (26 серпня за старим стилем) 1875 року у Києві, як зазначає uinp.gov.ua. Був він позашлюбною дитиною, тож спершу мав прізвище матері – Крачковський. Після усиновлення вітчимом у 17 років став Мурашком.

Племінник засновника Київської рисувальної школи Миколи Мурашка, Олександр змалку дихав мистецтвом. Він навчався у свого дядька, потім в Академії мистецтв у Петербурзі в Іллі Рєпіна, а згодом стажувався у Мюнхені й Парижі.

Починав як реаліст, проте з часом виробив власний яскраво-імпресіоністичний стиль, у якому помітні впливи Вермеєра, Веласкеса і Моне. Його полотна вразили Європу та стали знаковими пам'ятками раннього українського модерного живопису.

Це "Дівчина в червоному капелюшку" 1902 – 1903 років, "Відпочинок" 1911, "Селянська родина" і "Прачка" 1914, "Продавщиці квітів" 1917 року. Сьогодні ці твори зберігають у Національному художньому музеї України, а також у музеях Львова та Харкова.

У 1917 Мурашко разом із Георгієм Нарбутом, Михайлом Бойчуком та братами Кричевськими став одним із засновників Української академії мистецтв у Києві. Фактично та стала першим повноцінним вищим художнім закладом незалежної України.

Далі сталася трагедія – 14 червня 1919 року Олександра Мурашка вбили на вулицях Києва за нез'ясованих обставин під час другої більшовицької окупації міста. Справа залишилася нерозкритою. Українському генію на той момент було лише 43 роки.

Що обов'язково подивитися у Києві, і де можна побачити картини Мурашка у Львові?

У Києві, рідному місті Мурашка, шанувальники творчості художника та загалом мистецтва можуть відчути його присутність. Тут розташовані Національний художній музей України та Національний музей "Київська картинна галерея", де у 2025 – 2026 роках проводили ювілейну виставку до 150 років від народження Мурашка "Київські вібрації".

Київ повинен стати тим, чим став для всієї Німеччини Мюнхен, – самостійним художнім центром цілого півдня. Тут світло, тут сонце, тут чудової краси природа, тут своя культура,

– говорив сам Мурашко про своє рідне місто.

Відвідуючи Київ навіть сьогодні, туристи занурюються в атмосферу, яка надихала й художника. Це Андріївський узвіз із майстернями та галереями, Софійський собор XI століття, Києво-Печерська лавра і величне Подільське плато над Дніпром. Це місто, де кожна вулиця – музей, а кожен сад – картина.

Ми бачимо, що навіть у воєнний час Київ цікавить відвідувачів. Водночас змінюється сама філософія туризму – він стає більш змістовним і чутливим до досвіду, який проживає країна. З’являються нові напрями – ветеранський туризм, безбар’єрні маршрути, місця пам'яті. Те, чого раніше не було, стає ключовою частиною нашої ідентичності й того, як Україну бачить світ,

– розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда на Київському туристичному форумі у квітні 2026 року, як цитує kyivcity.gov.ua.

Додамо, що просто зараз, від 15 травня і до 16 серпня, виставка "Олександр Мурашко. Кольорові модуляції" відбувається у Львові, а саме у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Тут можна побачити 70 оригінальних картин митця, як пише zaxid.net.

Які ще цікаві факти про народження видатних українців варто знати туристу?

Мало хто знає, що класик української літератури Панас Мирний народився не у Полтаві, а в Миргороді. А ще це місто на Полтавщині є одним із найкращих бальнеологічних курортів України – мінеральна вода тут схожа за складом до курортних вод Баден-Бадена та Аахена.

А от теоретик українського монархізму В'ячеслав Липинський народився у 1882 році у волинському селі Затурці. Сьогодні там у фамільному маєтку діє меморіальний музей зі статусом пам'ятки національного значення. Заодно на Волині можна відвідати Луцький замок, тисячолітній Зимненський монастир та Шацькі озера.