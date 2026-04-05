Він народився 17 квітня 1882 року у волинському селі Затурці. З посиланням на karpaty.net.ua розповідаємо про це та більше трохи докладніше.

Тут народився головний монархіст України: чим вражає туристів Волинь сьогодні?

В'ячеслав Липинський був першим, хто системно обґрунтував ідею незалежної Української держави у формі монархії – а саме спадкового гетьманства. Ба й досі залишається одним із найоригінальніших мислителів у нашій інтелектуальній традиції. Головною працею його називають "Листи до братів-хліборобів".

А народився він у 1882 році у селі Затурці, як зазначає csamm.archives.gov.ua, на території тодішньої Волинської губернії, нині – Волинської області. Родина належала до польського шляхетського роду, однак батьки добре знали нашу мову та шанували культуру, і сам Липинський у зрілому віці свідомо обрав українську ідентичність.

Помер В'ячеслав у 1931 році поблизу Відня, але за заповітом похований у рідних Затурцях. Сьогодні там у фамільному маєтку Липинських розташований меморіальний музей, як пише UkrainaIncognita, що має статус пам'ятки історії національного значення. Поруч стоїть інша знана місцева пам'ятка – костел Святої Трійці, споруджений у 1642 – 1646 роках.

Але Волинь, звісно, – це далеко не лише про Липинського. Подивитися там окремо варто й на серце регіону – Луцький замок, відомий як замок Любарта – це, кажуть, найкраще збережена середньовічна фортеця України. На території працюють музеї дзвонів і книг.

За кілька кілометрів від Луцька стоїть Зимненський Святогірський монастир – один із найдавніших в Україні, заснований ще на межі І та ІІ тисячоліть і пов'язаний із князем Володимиром Великим. А на заході Волині розкинулись Шацькі озера – комплекс водойм серед соснових лісів із відомою перлиною – озером Світязь.

Загалом, Волинь – це регіон, де середньовічні фортеці, тисячолітні монастирі, романтичні природні локації та чисті озера зосереджені на порівняно невеликій відстані одне від одного. Сюди можна їхати на вихідні – і відкривати для себе одразу кілька епох.

