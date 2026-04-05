Он родился 17 апреля 1882 года в волынском селе Затурцы. Со ссылкой на karpaty.net.ua рассказываем об этом и больше немного подробнее.
Здесь родился главный монархист Украины: чем поражает туристов Волынь сегодня?
Вячеслав Липинский был первым, кто системно обосновал идею независимого Украинского государства в форме монархии – а именно наследственного гетманства. До сих пор остается одним из самых оригинальных мыслителей в нашей интеллектуальной традиции. Главным трудом его называют "Письма к братьям-хлеборобам".
А родился он в 1882 году в селе Затурцы, как отмечает csamm.archives.gov.ua, на территории тогдашней Волынской губернии, ныне – Волынской области. Семья принадлежала к польскому шляхетскому роду, однако родители хорошо знали наш язык и уважали культуру, и сам Липинский в зрелом возрасте сознательно выбрал украинскую идентичность.
Умер Вячеслав в 1931 году вблизи Вены, но по завещанию похоронен в родных Затурцах. Сегодня там в фамильном имении Липинских расположен мемориальный музей, как пишет UkrainaIncognita, имеющий статус памятника истории национального значения. Рядом стоит другая известная местная достопримечательность – костел Святой Троицы, построенный в 1642 – 1646 годах.
Но Волынь, конечно, – это далеко не только о Липинском. Посмотреть там отдельно стоит и на сердце региона – Луцкий замок, известный как замок Любарта – это, говорят, лучше всего сохранившаяся средневековая крепость Украины. На территории работают музеи колоколов и книг.
В нескольких километрах от Луцка стоит Зимненский Святогорский монастырь – один из древнейших в Украине, основанный еще на рубеже I и II тысячелетий и связанный с князем Владимиром Великим. А на западе Волыни раскинулись Шацкие озера – комплекс водоемов среди сосновых лесов с известной жемчужиной – озером Свитязь.
В общем, Волынь – это регион, где средневековые крепости, тысячелетние монастыри, романтические природные локации и чистые озера сосредоточены на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга. Сюда можно ехать на выходные – и открывать для себя сразу несколько эпох.
Какие еще стоит посетить туристические города, где родились известные украинцы?
В Виннице, где 17 сентября 1864 года родился Михаил Коцюбинский, действует мемориальный музей автора "Теней забытых предков" с аутентичной мебелью и рукописями. Город также привлекает туристов единственным в мире плавучим фонтаном Roshen.
В Самборе на Галичине, где 25 февраля 1887 года родился выдающийся театральный реформатор Лесь Курбас, есть посвященные ему музей и театр. Также Самбор привлекает туристов барочным костелом иезуитов XVII века, церковью Иоанна Крестителя 1530 года и 15-гектарным городским парком.