Журналісти "Конкурент Волинь" зафіксували сотні людей, які розважаються в мій місцевості від ранку до пізнього вечора.

Чим особливе село на Волині?

Місцеві кажуть, що пагорби в зимову пору завжди користувалися популярністю, але такого потоку відпочивальників вони ще не бачили. У Лищі зимовий відпочинок поєднує розвагу з доброю справою. Там проводяться благодійні заходи для підтримки Збройних Сил України та збір коштів на лікування маленького Матвія з Волині.

Схили розділені за різним рівнем складності. Для найменших – легкі спуски на санчатах та льодянках. Для любителів адреналіну підійдуть швидкі та різкі гірки, що перехоплюють подих. А от відважні професіонали можуть кататися навіть на лижах.

Та попри все, медики та рятувальники наголошують на ризиках, які можуть трапитися через необережність. На схилах постійно чергує бригада швидкої допомоги. Медики закликали водіїв не паркуватися поблизу спусків, а відпочивальників – залишати зони руху після катання. Село Лище довело, що навіть воно може стати справжнім зимовим центром для активного відпочинку.

Як відпочивальники катаються на схилах: дивіться відео

Що робити в Буковелі замість катання на лижах?

Традиційно в Буковелі все обирають катання на лижах, проте є ще один цікавий варіант для відпочинку, пише Lukina. Якщо вам набридли лижі або хочеться нових емоцій, спробуйте катання на санях на великих схилах. За 1700 гривень ви можете кататися цілих 3 години, розганяючись на великій швидкості. Ця розвага відбувається на 7А трасі, але активна вона лише після завершення лижного дня – приблизно після 19:30.

