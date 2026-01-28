Тревел-блогерка @angelbossyi побувала у зимовій Ворохті і розповіла про те, чим тут можна зайнятися, а також поділилася цінами на деякі розваги.
Що робити взимку у Ворохті?
1. Мастхев у Ворохті – це екскурсія від діда Василя. Він є справжньою легендою Ворохти, бо вже 30 років катає туристів на возі з кіньми й розповідає історію рідного селища. Година екскурсії коштує 1500 гривень. Або ж дід Василь може просто покатати туристів на возі, коштує це від 100 гривень.
2. Набрати карпатської джерельної водички.
3. Відвідати колоритний місцевий ринок і скуштувати наливки та інші місцеві смаколики. Тут також варто купити сувеніри додому – карпатський чай, теплі шкарпетки, магніти, – адже ціни дуже дешеві.
4. Покататися горами на санях з кіньми. Коштує така розвага 1200 гривень за годину. Туристці дуже сподобалася прогулянка, адже вона побачила Ворохту зверху і зустріла красивий захід сонця в горах.
5. Відвідати атмосферний купол кав'ярні Aroma kava з красивим видом на гори та річку Прут.
6. Побачити віадуки, які були зведені ще за часів Австро-Угорщини.
7. Покататися на канатній дорозі або з'їхати з трампліна. Однак, коли нема світла, ця розвага недоступна.
8. Поїсти в ресторані "Стара Ворохта", де готують смачні страви української кухні, а в одному з залів є атмосферний відкритий камін.
9. Відчути дух Карпат і роздивлятися австрійські вілли 20 століття.
Що треба знати про Ворохту?
Ukrainian travels називає Ворохту ідеальною локацією для знайомства з гуцульською культурою. Селище розташоване на висоті 850 метрів над рівнем моря і з нього стартують численні гірські маршрути карпатськими вершинами.
До Другої світової війни Ворохта була найпопулярнішим гірськолижним курортом в Українських Карпатах, а у 2024 році вона потрапила до списку найкращих туристичних сіл світу за версією Всесвітньої організації туризму при ООН.
