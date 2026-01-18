А мовиться про Крутогір 365. І 24 Канал із посиланням на tur365.ua розповість про нього докладніше.

Крутогір 365: чому цей гірськолижний курорт біля Трускавця варто відвідати?

Крутогір 365 – одне з найкрасивіших, спокійних і тихих місць Карпат у Львівській області. Воно ідеально підходить для знайомства з гірськими лижами.

Курорт пропонує траси у 100 метрів, 200 і 400 завдовжки, обладнані штучним засніженням та ратраком. Це траси середньої складності, тож є хорошим варіантом для сімей з дітьми та новачків у гірськолижному спорті.​

Курорт є частиною готельного комплексу "Трускавець 365". Від самого міста Трускавець туди їхати всього лишень 15 хвилин, і якщо ви є гостем готелю, то відвезуть вас безплатно.

Ба більше, вам не доведеться платити за прокат лижного спорядження, гірськолижні бугельні витяги та навіть за обід. Виїзд із готелю роблять о 9 та 10 ранку, а назад із Крутогору – о 13:30 та 14:30.

Якщо ви не є гостем готелю, на Крутогір однак зможете потрапити. Чи власним ходом (ціни на місці більш ніж демократичні, як зазначає funtime.com.ua), чи придбати екскурсію за 450 гривень, що охоплює автобус, спорядження та обід.

Поруч із Трускавцем є крутий гірськолижний курорт: дивіться відео TUR365

Загалом, це прекрасне місце для катання не тільки на лижах, а й на сноуборді та санках.​ Окрім гірськолижних трас, на курорті працюють додаткові атракції – карусель, катання на тюбах, дитячий майданчик, траса для санок та кафе.​

Зауважимо, що курорт Крутогір відкрили ще в 1970-х роках, але лише нещодавно відреставрували. І вже сьогодні це популярне місце для катання на лижах і не тільки.​

