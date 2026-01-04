А рідним містом для нього була Вінниця – і це не просто обласний центр, а жива туристична локація. 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна" розповість про неї докладніше.

Чим сучасна Вінниця – рідне місто Коцюбинського – закликає туристів?

Рідний дім Михайла Коцюбинського ховався на тихій подільській вуличці у Вінниці, на розі Театральної та Соборної. То була двоповерхова хата 1848 року, тепер її адреса – Коцюбинського, 26.

Тут у скромній родині дрібного чиновника 17 вересня 1864 року народився майбутній автор "Тіней забутих предків". Сьогодні ж у його хаті зробили музей – це кілька кімнат з автентичними меблями, рукописами та фото.

А поруч хати – дуже красивий сад. Тут проводять виставки, концерти та екскурсії. Туристи у мережі пишуть, що враження – наче гуляєш сторінками "Fata morgana".

Але Вінниця, звісно, це не тільки про музей Коцюбинського. Це місто на Південному Бузі – культурний хаб Поділля. Функціонує там і на всю Україну відомий фонтан Roshen, найбільший плавучий у світі, що щовечора танцює вогнем і водою.

Також поруч Соборна площа, де стоять костьол, театр та алеї для кавування. І обов'язково завітайте до музею Пирогова – це садиба геніального хірурга з його усипальницею, де збереглося тіло. Не оминайте увагою, звісно, міські мури та Вежу Артинова.

До слова, місцеві ще радять прогулятися "Стежкою Коцюбинського". Це екомаршрут Сабарівським лісом до Скелі письменника повз скіфське городище та палеолітичні пам'ятки. Довжина маршруту – 5 кілометрів, тож можна і пішки, і колісним транспортом.

Як зазначає vinnytsia.city, з 1976 року "Скеля Михайла Коцюбинського" – це геологічна пам’ятка природи, вік якої становить приблизно 2,15 мільярда років. А це, уявіть, чи не половина часу існування Землі.

А які неординарні туристичні магніти Вінниччини варто відвідати туристам?