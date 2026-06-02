Український тревел-блогер Вадим Грінько поділився чудовим одноденним маршрутом Києвом. Він підійде для тих, хто приїхав у столицю на вихідні або буде тут проїздом. Також це гарна ідея для киян, щоб провести вихідний у рідному місті як турист.

Як провести один день у Києві?

Розпочати цей чудовий день Вадим радить з пиріжків у легендарному кафе "Ярослава" біля станції метро "Золоті ворота". Тут вже 80 років печуть кілька десятків різних видів пиріжків, які просто обожнюють місцеві. На смак вони нагадують бабусині пиріжки, які багатьом полюбилися з дитинства.

Як розповіла "Вечірньому Києву" керівниця кафе Катерина Прензелевич, серед відвідувачів у них часто можна побачити знаменитостей. Наприклад, акторка Ада Роговцева дуже любить пиріжки у "Ярославі" і часто заходить в гості.

Скуштувавши пиріжки, прогуляйтеся під каштанами і завітайте на екскурсію у головну перлину міста – Софійський собор. Не будемо вкотре розповідати історію цього величного місця, лише зазначемо, що це одна з небагатьох пам'яток, яка збереглася ще з часів Київської Русі. Тут найкраще відчувається дух історії. Тож не відвідати собор – справжній злочин.

Окрім того, на території є дуже затишний і тихий дворик, де можна випити каву з красивим видом.

Далі їдьте на Печерськ, щоб роздивитися Київ з висоти пташиного польоту. Улюблений оглядовий майданчик мандрівника – дзвіниця Києво-Печерської лаври, з якої відкривається вид на 360 градусів. Тут можна довго стояти і вдивлятися у панораму міста.

Поруч є Парк Вічної Слави, де варто зробити наступну зупинку. Замовте піцу або купіть інші улюблені смаколики в магазині і зробіть тут атмосферний пікнік. Або ж можна пройтися на Kyiv Food Market – тут є багато закладів на різний бюджет.

Щоб відчути молодіжний і "тусовочний" Київ спускайтеся ввечері на Поділ. А для тих, хто любить спокійну та більш інтимну атмосферу, підійдуть Володимирська Гірка або Пейзажна алея.

Що ще варто побачити у Києві?

