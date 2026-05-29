У телеграм-каналі Укрзалізниці зазначили, що компанія оперативно реагує на зміну пасажиропотоку, тому менш завантажені рейси скоротять, а вільні вагони передадуть на маршрути, де найактивніше розкуповують квитки.

На яких напрямках збільшать кількість вагонів?

Завдяки цьому вже найближчим часом одразу сім пар поїздів переведуть на щоденне курсування.

№4/3 Ужгород – Дніпро;

№86/85 Львів – Запоріжжя;

№128/127 Львів – Кривий Ріг, Запоріжжя;

№78/77 Ковель – Одеса;

№88/87 Ковель – Дніпро;

№7/8 Харків – Одеса;

№121/122 Миколаїв – Київ.

Крім цього, Укрзалізниця повертає поїзд №143/144 Суми – Рахів. Маршрут знову забезпечить пряме сполучення Північної Слобожанщини та Сіверщини із західними регіонами країни.

Пасажири зможуть без пересадок дістатися до Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Яремче та Ворохти.



Укрзалізниця збільшує кількість потягів на популярних напрямках / Фото з сайту Укрзалізниці

Також через підвищений попит між Києвом та Буковиною призначили додатковий поїзд №227/228 Київ – Чернівці. Він курсуватиме через день та проходитиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда будуть плацкартні вагони, купе та СВ.

Продаж квитків на призначені рейси відкриється відповідно до дат курсування поїздів.

Що треба знати про нові правила повернення квитків?

Від 2 травня Укрзалізниця впровадила нові правила повернення квитків – для пасажирів зміниться сума, яку повертають у разі відмови від поїздки.

Тепер чим ближче до дати відправлення потяга повертатиметься квиток, то меншу суму грошей вдасться отримати назад. Проте це правило має важливий нюанс. Для військових, які купують квитки через Армія+, обмежень не буде. Захисникам при поверненні квитка онлайн до відправлення потяга відшкодовуватимуть повну вартість.

Відсоток повернення суми виглядає ось так:

15 – 20 днів до рейсу – пасажир отримає назад 100% від суми;

– пасажир отримає назад 100% від суми; 10 – 14 днів – 95 – 90% від повної вартості;

– 95 – 90% від повної вартості; 9 – 5 днів – повернення складатиме 75%;

– повернення складатиме 75%; 4 – 1 день – повертатимуть 50%;

– повертатимуть 50%; менше ніж за 1 добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – лише вартість плацкарти (сума, що засвідчує право на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні).

У компанії зазначили, що така система має заохотити пасажирів швидше повертати квитки, якщо змінюються плани. Це допоможе залізниці ефективніше використовувати поїзди.