У телеграм-канале Укрзализныци отметили, что компания оперативно реагирует на изменение пассажиропотока, поэтому менее загруженные рейсы сократят, а свободные вагоны передадут на маршруты, где активно раскупают билеты.

На каких направлениях увеличат количество вагонов?

Благодаря этому уже в ближайшее время сразу семь пар поездов переведут на ежедневное курсирование.

№4/3 Ужгород – Днепр;

№86/85 Львов – Запорожье;

№128/127 Львов – Кривой Рог, Запорожье;

№78/77 Ковель – Одесса;

№88/87 Ковель – Днепр;

№7/8 Харьков – Одесса;

№121/122 Николаев – Киев.

Кроме этого, Укрзализныця возвращает поезд №143/144 Сумы – Рахов. Маршрут снова обеспечит прямое сообщение Северной Слобожанщины и Северщины с западными регионами страны.

Пассажиры смогут без пересадок добраться до Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Яремче и Ворохты.



Укрзализныця увеличивает количество поездов на популярных направлениях / Фото с сайта Укрзализныци

Также из-за повышенного спроса между Киевом и Буковиной назначили дополнительный поезд №227/228 Киев – Черновцы. Он будет курсировать через день и будет проходить через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. В составе поезда будут плацкартные вагоны, купе и СВ.

Продажа билетов на назначенные рейсы откроется в соответствии с датами курсирования поездов.

Что надо знать о новых правилах возврата билетов?

Со 2 мая Укрзализныця внедрила новые правила возврата билетов – для пассажиров изменится сумма, которую возвращают в случае отказа от поездки.

Теперь чем ближе к дате отправления поезда будет возвращаться билет, тем меньшую сумму денег удастся получить обратно. Однако это правило имеет важный нюанс. Для военных, которые покупают билеты через Армия+, ограничений не будет. Защитникам при возврате билета онлайн до отправления поезда будут возмещать полную стоимость.

Процент возврата суммы выглядит вот так:

15 – 20 дней до рейса – пассажир получит обратно 100% от суммы;

– пассажир получит обратно 100% от суммы; 10 – 14 дней – 95 – 90% от полной стоимости;

– 95 – 90% от полной стоимости; 9 – 5 дней – возврат будет составлять 75%;

– возврат будет составлять 75%; 4 – 1 день – будут возвращать 50%;

– будут возвращать 50%; менее чем за 1 сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления – только стоимость плацкарты (сумма, удостоверяющая право на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне).

В компании отметили, что такая система должна поощрить пассажиров быстрее возвращать билеты, если меняются планы. Это поможет железной дороге эффективнее использовать поезда.