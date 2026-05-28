А день рождения Положинского (28 мая тому исполняется 54 года) – хороший повод поехать в Луцк, речь же именно о нем. Так что 24 Канал охотно расскажет обо всем этом подробнее.

Кто такой Сашко Положинский и каким был его путь к воину-музыканту?

28 мая 1972 года родился легендарный исполнитель Александр Положинский. А началось его увлекательное путешествие в древнем и уютном городе Луцк – тогда еще никто не мог бы подумать, что мальчик, который сызмалу выступал на детских праздниках, впоследствии напишет один из неофициальных гимнов Оранжевой революции "Я не хочу", а в 50 лет сменит микрофон на автомат.

Сашко Положинский, чей голос стал саундтреком эпохи для миллионов украинцев, в феврале 2022 года подписал контракт с ВСУ и прошел через передовую в составе 47 бригады. При этом он продолжает творить – как раз в прошлом году, в мае 2025, он выпустил восемнадцатый альбом под названием "ЗСУВ". "Это все песни о войне. Война присутствует в каждой из них", – писал тогда Положинский в фейсбуке.

А начиналось все с того, что в 1990-х, когда чуть ли не весь шоу-бизнес пел на русском, Положинский настойчиво выбирал украинский язык. Первой группой, где он играл, стал луцкий коллектив "Мухи в чае". Значительно, конечно, более известным этапом музыкальной карьеры Положинского стало лидерство в группе "Тартак", созданной в 1996 году. Затем были другие проекты и сольные выступления, а еще и премия Василия Стуса, которую дают не только за творческие достижения, но и за активную гражданскую позицию.

С апреля 2024 года Александра Положинского можно услышать и как радиоведущего на "Армия FM". Воин-музыкант владеет квартирой в Киеве, но сердцем он остается дома – в Луцке. Да и весь его путь – это история о несокрушимости, которая берет начало в городе, что дышит историей и легендами.

Замок Любарта, таинственные подземелья, "Дом тысячи лиц" – все это о Луцке

Для тех, кто хочет почувствовать дух средневековья, Луцкий замок (замок Любарта) – первая остановка. Эта величественная крепость XIV века сохранилась в прекрасном состоянии. Поднявшись на смотровую площадку сторожевой башни, можно увидеть панораму города, от которой перехватывает дыхание. А во Владычьей башне посетителей ждет настоящий эксклюзив – единственный в Украине музей колоколов.

И это лишь вершина айсберга, ведь настоящие страсти разворачиваются под землей. Кафедральный костел Святых апостолов Петра и Павла XVII века приглашает смельчаков в свои трехуровневые подземелья. Когда-то здесь бурлила тайная жизнь – действовали подземный храм, трапезная и даже мрачная тюрьма. Экскурсия по этим лабиринтам – идеальный способ пощекотать нервы и прикоснуться к вековым секретам.

Для тех, кто ищет что-то совершенно фантастическое, Луцк приготовил дом скульптора Николая Голованя, который часто называют "Домом тысячи лиц". Художник создавал этот шедевр почти 40 лет, украсив каждый сантиметр стен уникальными скульптурами и барельефами. Это место напоминает сказочный дворец, где реальность переплетается с мифами.

После такой насыщенной прогулки стоит перевести дыхание в Центральном парке имени Леси Украинки. Здесь есть романтическая зона "Луцкая Венеция" – уютная кофейня прямо на речном канале. Можно арендовать лодку и устроить неспешную прогулку по воде, наслаждаясь ароматным кофе и десертами под шепот волн.

Во время путешествия с семьей также стоит посетить современный Луцкий зоопарк. Или сделать селфи у памятника Скрябину – Андрею Кузьменко в "Сити-парке", где музыкант изображен улыбающимся и невероятно живым.

В Луцке есть современное арт-пространство мирового масштаба

Луцк умеет удивлять не только стариной. Ценители современного искусства будут поражены, узнав, что именно здесь расположен крупнейший в Украине Музей современного украинского искусства Корсаков (МСУМК). Основанный в 2018 году семьей меценатов, этот арт-комплекс занимает огромную площадь и насчитывает более 800 уникальных арт-объектов – от живописи до видео-арта.

Именно здесь реализуют грандиозный проект "Космогония" с самой большой картиной в мире площадью более 2086 квадратных метров. Это настоящий культурный портал, который доказывает, что украинское искусство звучит мощно и современно на международной арене.

В общем, Луцк – это город, где каждый шаг открывает новую историю, отдавая драйвом песен Сашка Положинского и величием средневековых стен. Отправляться навстречу волынским приключениям можно уже в этот уик-энд, а можно и в любой – Луцк всегда и постоянно гостеприимен.

Интересный факт: первое летописное упоминание о Луцке датировано 1085 годом, а его историческим ядром является остров на реке Стырь. Древняя легенда связывает название города с именем вождя племени дулибов Луки, который якобы поставил на холме над Стырью свои шалаши.

Что еще стоит знать о Волыни, собираясь в Луцк?

Туристу важно знать о том, что от Луцка до популярного развлекательного комплекса Шацких озер, природной жемчужины Волыни со знаменитым Свитязем – всего несколько часов дороги. Это национальный природный парк, имеющий немало интересных особенностей.

А примерно в часе пути от Луцка расположен другой исторический город, основанный в 988 году князем Владимиром Великим. Это Владимир – с многочисленными архитектурными памятниками, такими как Успенский собор и церковь Святого Василия, валами Городища, интересным краеведческим музеем и необычными парками для интеллектуального отдыха.