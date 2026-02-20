Тогда город называли Ладомир, сегодня же это – Владимир. Благодаря материалам volodymyrrada.gov.ua рассказываем о нем подробнее.

Успенский собор, окутанный легендами, и валы Городища Руси: почему стоит посетить Владимир?

988 год знаменателен крещением Руси, а еще именно им датировано первое летописное упоминание о городе, сегодня известен как Владимир. Князь Владимир Великий заложил его во время одного из своих походов (вероятно, на месте более древнего поселения) и передал управление младшему сыну Всеволоду.

Город на правом берегу реки Луги превратили в мощную крепость на западных рубежах Руси. И сегодня туристам стоит туда поехать, чтобы насладиться многочисленными достопримечательностями.

Это Успенский собор, что является настоящей короной среди архитектурных сокровищ города. Величественное сооружение прошло сквозь века, сохранило красоту и духовную значимость. Оно стоит на улице Соборной, 25 и является обязательной локацией для посещения.

Также стоит увидеть церковь Святого Василия XIII – XV веков, что является одной из самых загадочных архитектурных памятников Владимира. Легенда гласит, что появлением здание обязано тому самому князю Владимиру.

Тот, мол, останавливался здесь с дружиной в 992 году после удачного похода на белых хорватов, в честь чего и приказал построить величественный храм. По легенде, каждый его воин принес по одному кирпичу, и через день церковь уже возвышалась в лучах солнца.

Обратите внимание и на костел Иоакима и Анны, известный также как монастырь капуцинов. Он приобрел современный вид в стиле провинциального позднего барокко в 1853 году после нескольких разрушительных пожаров. С костелом тоже связана интересная легенда – о том, что драгоценности Речи Посполитой были спрятаны в храме в 1794 году, как отмечает discover.ua.

И как не вспомнить о валах Городища – остатках древнерусских оборонительных укреплений, напоминающих о стратегической роли города в княжескую эпоху. Или о Доминиканском монастыре, чья архитектура и история привлекают как паломников, так и поклонников старины.

А еще в центре города есть сквер с памятником в честь князей Даниила и Василька Романовичей – выдающихся правителей Галицко-Волынского княжества. Также во Владимире есть краеведческий музей, хранящий археологические находки, древние монеты, манускрипты и сакральные памятники.

Плюс парк интеллектуального отдыха "Легенды Владимира", предлагающий уникальный опыт познания истории города через интерактивные экспозиции. И парк "Славянский" – прекрасное место для прогулок среди зелени.

