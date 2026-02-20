Тогда город называли Ладомир, сегодня же это – Владимир. Благодаря материалам volodymyrrada.gov.ua рассказываем о нем подробнее.
Успенский собор, окутанный легендами, и валы Городища Руси: почему стоит посетить Владимир?
988 год знаменателен крещением Руси, а еще именно им датировано первое летописное упоминание о городе, сегодня известен как Владимир. Князь Владимир Великий заложил его во время одного из своих походов (вероятно, на месте более древнего поселения) и передал управление младшему сыну Всеволоду.
Город на правом берегу реки Луги превратили в мощную крепость на западных рубежах Руси. И сегодня туристам стоит туда поехать, чтобы насладиться многочисленными достопримечательностями.
Это Успенский собор, что является настоящей короной среди архитектурных сокровищ города. Величественное сооружение прошло сквозь века, сохранило красоту и духовную значимость. Оно стоит на улице Соборной, 25 и является обязательной локацией для посещения.
Также стоит увидеть церковь Святого Василия XIII – XV веков, что является одной из самых загадочных архитектурных памятников Владимира. Легенда гласит, что появлением здание обязано тому самому князю Владимиру.
Тот, мол, останавливался здесь с дружиной в 992 году после удачного похода на белых хорватов, в честь чего и приказал построить величественный храм. По легенде, каждый его воин принес по одному кирпичу, и через день церковь уже возвышалась в лучах солнца.
Обратите внимание и на костел Иоакима и Анны, известный также как монастырь капуцинов. Он приобрел современный вид в стиле провинциального позднего барокко в 1853 году после нескольких разрушительных пожаров. С костелом тоже связана интересная легенда – о том, что драгоценности Речи Посполитой были спрятаны в храме в 1794 году, как отмечает discover.ua.
И как не вспомнить о валах Городища – остатках древнерусских оборонительных укреплений, напоминающих о стратегической роли города в княжескую эпоху. Или о Доминиканском монастыре, чья архитектура и история привлекают как паломников, так и поклонников старины.
А еще в центре города есть сквер с памятником в честь князей Даниила и Василька Романовичей – выдающихся правителей Галицко-Волынского княжества. Также во Владимире есть краеведческий музей, хранящий археологические находки, древние монеты, манускрипты и сакральные памятники.
Плюс парк интеллектуального отдыха "Легенды Владимира", предлагающий уникальный опыт познания истории города через интерактивные экспозиции. И парк "Славянский" – прекрасное место для прогулок среди зелени.
Какие еще интересные туристические магниты Волынской области стоит посетить?
Луцкий замок или замок Любарта. Это один из самых известных исторических памятников Волыни, построенный в XIV веке и сохраненный в отличном состоянии. Во Владычьей башне замка есть экспозиция единственного в Украине музея колоколов, а со смотровой башни открываются величественные панорамы города Луцк и реки Стыр.
Озеро Свитязь в Шацком парке. Его называют "голубым оком Волыни", потому что вода в озере настолько прозрачная, что на глубине нескольких метров видно дно. Шацкие озера в целом окружены лесными массивами с чистым песком и хорошо обустроенными пляжами, а пляжи Свитязя занимают топовые позиции в национальных рейтингах.