Шацкие озера окружены лесными массивами, там чистый песок и хорошо обустроенные пляжи в местах, отведенных для купания. 24 Канал рассказывает, сколько стоит доезд и проживание на озерах Волыни, и как в целом там можно провести время.

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Отдых на Шацких озерах: цены в 2025 году

Доезд

Если вы планируете ехать общественным транспортом, то сначала надо добраться до Луцка или Ковеля, а оттуда сесть на автобус до Свитязя или другого прибрежного села. Дорога из Луцка до Свитязя занимает примерно 4 часа и стоит в среднем 350 гривен, а из Ковеля – 2 часа и стоит около 180 гривен.

Перевозчики предлагают также прямые рейсы из областных центров, в частности:

Киев – Свитязь (от 1 110 гривен);

Луцк – Свитязь (от 314 гривен);

Львов – Свитязь (от 183 гривен);

Ровно – Свитязь (от 350 гривен);

Тернополь – Свитязь (от 234 гривен).

Если планируете доезд собственным авто, то следует отправляться сначала в Ковель, далее по трассе в сторону города Любомиль до Свитязя или Шацка.

Проживание и питание

Самый бюджетный вариант жилья – аренда комнаты у местных жителей. Цена – 200 гривен с человека. Также в различных общедоступных чатах для отдыхающих предлагают:

двуспальные номера на базе отдыха с пользованием общей кухней – 1200 гривен за сутки;

двухместные апартаменты в коттеджном комплексе с бассейном – 2100 гривен в сутки.

На большую семью или компанию друзей можно арендовать отдельный домик. Это будет стоить от 3 тысяч гривен в сутки.

В стоимость питания не входит, и его не всегда можно заказать отдельно. Поэтому местные жители советуют брать еду с собой.



Пляж на озере Свитязь / Фото "Район.in.ua"

Идеи для развлечений и отдыха

Если вам не достаточно просто плавать и загорать, на Шацких озерах предлагают рыбалку, катание на велосипедах, плавание на сапах, каяках, лодках и катамаранах и даже дайвинг.

Также местные гиды предлагают интересные экскурсии, например, озеро Люцимер – озеро Большое Черное – залив Лука – озеро Свитязь.