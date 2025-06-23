Центр общественного здоровья Минздрава назвал водоемы, где можно купаться в Украине по состоянию на 20 июня. Специалисты проверяли качество воды по химическим и микробиологическим показателям и обнаружили, что они в норме, рассказывает 24 Канал.
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Пляжи, где можно купаться летом 2025 года
- Киев и Киевская область
- Пляж "Троещина" на реке Десенка.
- Пляж "Чорторый" в парке "Муромец" в Деснянском районе.
- Городской пляж в Переяславе.
- Волынская область
Пляжи городов Луцк и Нововолынск, поселка Любешов, а также пляжи общего пользования на озере Свитязь в Шацкой ТГ.
- Днепропетровская область
Официально пляжи в пределах области не открыты, но качество воды соответствует норме в пределах таких пляжей:
- Городские Верхнеднепровская и Зеленодольская.
- Монастырский остров в Днепре.
- "Парк культуры и отдыха Приднепровский".
- Зона набережной в городе Каменское.
- Ивано-Франковская область
Городской пляж Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.
- Кировоградская область
- Пляж "Гайворонский" города Гайворон на реке Южный Буг.
- Два пляжа поселка Новоархангельск Голованевского района на реке Синюха.
- Озеро Голубое в поселке Вольное Светловодского района.
- Пляж "Светловодский" в городе Светловодск на реке Днепр.
- Львовская область
Пляжи города Золочев на озере Молодежное, пляжи на реке Верещица, в городах Моршин и Перемышляны, а также в поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.
"Львовская Швейцария" в Давыдове на Львовщине / Фото Funtime
- Николаевская область
Согласно распоряжению ОГА купаться на водоемах Николаевщины запрещено.
- Одесская область
Купаться можно на таких пляжах Одессы: "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана.
В Одесском районе безопасными являются пляжи села Сычавка Южновской ОТГ, "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ.
В Белгород-Днестровском районе вода безопасна в поселке Затока, селах Курортное, Большая Балабановка, Лиман, Приморское, а также на пляжах "Рассейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка.
В Измаильском районе можно купаться в селе Приморское и на центральном пляже Черноморска.
- Полтавская область
- Пляжи города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на реке Ворскла;
- Пляж села Светлогорское на Каменском водохранилище;
- Пляжи в городе Гадяч на реке Псел и в городе Миргород на реке Хорол.
- Ровенская область
Пляжи города Здолбунов на реке Устье и пруду Малопроточном, а также в городе Дубровица Сарненского района на реке Горынь. В селах доступны пляжи Обарова и Гощи Ровенского района.
- Тернопольская область
Пляж в городе Хоростков Чертков Чертковского района, возле урочища Дубина.
- Хмельницкая область
- Пляж виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района.
- Городской пляж в Изяславе на реке Горынь.
- Городской пляж в Славуте на реке Богушевка.
- Пляжи в городах Красилов, Староконстантинов, Полонное на реке Хомора.
- Черкасская область – пляжи городов Черкасс и Багачево.
- Черновицкая область – пляжи города Большой Кучуров, сел Бояны и Магалы.
- Черниговская область – городской пляж "Золотой берег".