Центр громадського здоров'я МОЗ назвав водойми, де можна купатися в Україні станом на 20 червня. Спеціалісти перевіряли якість води за хімічними та мікробіологічними показниками й виявили, що вони в нормі, розповідає 24 Канал.

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Пляжі, де можна купатися влітку 2025 року

Київ та Київська область

Пляж "Троєщина" на річці Десенка. Пляж "Чорторий" у парку "Муромець" у Деснянському районі. Міський пляж в Переяславі.

Волинська область

Пляжі міст Луцьк і Нововолинськ, селища Любешів, а також пляжі загального користування на озері Світязь в Шацькій ТГ.

Дніпропетровська область

Офіційно пляжі в межах області не відкриті, але якість води відповідає нормі у межах таких пляжів:

Міські Верхньодніпровська та Зеленодольська. Монастирський острів у Дніпрі. "Парк культури та відпочинку Придніпровський". Зона набережної у міста Кам'янське.

Івано-Франківська область

Міський пляж Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Кіровоградська область

Пляж "Гайворонський" міста Гайворон на річці Південний Буг. Два пляжі селища Новоархангельськ Голованівського району на річці Синюха. Озеро Голубе у селищі Вільне Світловодського району. Пляж "Світловодський" у місті Світловодськ на річці Дніпро.

Львівська область

Пляжі міста Золочів на озері Молодіжне, пляжі на річці Верещиця, у містах Моршин та Перемишляни, а також у селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі.



"Львівська Швейцарія" у Давидові на Львівщині / Фото Funtime

Миколаївська область

Згідно з розпорядженням ОВА купатися на водоймах Миколаївщини заборонено.

Одеська область

Купатися можна на таких пляжах Одеси: "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.

В Одеському районі безпечними є пляжі села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ.

У Білгород-Дністровському районі вода безпечна у селищі Затока, селах Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське, а також на пляжах "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка.

В Ізмаїльському районі можна купатися в селі Приморське та на центральному пляжі Чорноморська.

Полтавська область

Пляжі міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла; Пляж села Світлогірське на Кам’янському водосховищі; Пляжі у місті Гадяч на річці Псел та в місті Миргород на річці Хорол.

Рівненська область

Пляжі міста Здолбунів на річці Устя та ставі Малопроточному, а також у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь. У селах доступні пляжі Обарова та Гощі Рівненського району.

Тернопільська область

Пляж в місті Хоростків Чортківського району, біля урочища Дубина.

Хмельницька область

Пляж вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району. Міський пляж в Ізяславі на річці Горинь. Міський пляж у Славуті на річці Богушівка. Пляжі в містах Красилів, Старокостянтинів, Полонне на річці Хомора.