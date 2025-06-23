Центр громадського здоров'я МОЗ назвав водойми, де можна купатися в Україні станом на 20 червня. Спеціалісти перевіряли якість води за хімічними та мікробіологічними показниками й виявили, що вони в нормі, розповідає 24 Канал.
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Пляжі, де можна купатися влітку 2025 року
- Київ та Київська область
- Пляж "Троєщина" на річці Десенка.
- Пляж "Чорторий" у парку "Муромець" у Деснянському районі.
- Міський пляж в Переяславі.
- Волинська область
Пляжі міст Луцьк і Нововолинськ, селища Любешів, а також пляжі загального користування на озері Світязь в Шацькій ТГ.
- Дніпропетровська область
Офіційно пляжі в межах області не відкриті, але якість води відповідає нормі у межах таких пляжів:
- Міські Верхньодніпровська та Зеленодольська.
- Монастирський острів у Дніпрі.
- "Парк культури та відпочинку Придніпровський".
- Зона набережної у міста Кам'янське.
- Івано-Франківська область
Міський пляж Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.
- Кіровоградська область
- Пляж "Гайворонський" міста Гайворон на річці Південний Буг.
- Два пляжі селища Новоархангельськ Голованівського району на річці Синюха.
- Озеро Голубе у селищі Вільне Світловодського району.
- Пляж "Світловодський" у місті Світловодськ на річці Дніпро.
- Львівська область
Пляжі міста Золочів на озері Молодіжне, пляжі на річці Верещиця, у містах Моршин та Перемишляни, а також у селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі.
"Львівська Швейцарія" у Давидові на Львівщині / Фото Funtime
- Миколаївська область
Згідно з розпорядженням ОВА купатися на водоймах Миколаївщини заборонено.
- Одеська область
Купатися можна на таких пляжах Одеси: "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.
В Одеському районі безпечними є пляжі села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ.
У Білгород-Дністровському районі вода безпечна у селищі Затока, селах Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське, а також на пляжах "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка.
В Ізмаїльському районі можна купатися в селі Приморське та на центральному пляжі Чорноморська.
- Полтавська область
- Пляжі міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла;
- Пляж села Світлогірське на Кам’янському водосховищі;
- Пляжі у місті Гадяч на річці Псел та в місті Миргород на річці Хорол.
- Рівненська область
Пляжі міста Здолбунів на річці Устя та ставі Малопроточному, а також у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь. У селах доступні пляжі Обарова та Гощі Рівненського району.
- Тернопільська область
Пляж в місті Хоростків Чортківського району, біля урочища Дубина.
- Хмельницька область
- Пляж вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району.
- Міський пляж в Ізяславі на річці Горинь.
- Міський пляж у Славуті на річці Богушівка.
- Пляжі в містах Красилів, Старокостянтинів, Полонне на річці Хомора.
- Черкаська область – пляжі міст Черкас та Багачевого.
- Чернівецька область – пляжі міста Великий Кучурів, сіл Бояни та Магали.
- Чернігівська область – міський пляж "Золотий берег".