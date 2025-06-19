Чи не єдиним регіоном, куди туристи можуть поїхати на відпочинок до моря, є Одеса та область, пише 24 Канал. Чорне й Азовське море омивають 5 областей України, а також окупований Крим. Та тільки в Одесі й області безпекова ситуація дозволяє відпочинок на морі.
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Де відпочити на морі в Україні
У червні 2025 року місцева влада в Одесі оголосила про відкриття 12 пляжних зон. Одинадцять з них розташовані безпосередньо в місті. Серед місць, де можна відпочити біля моря в Одесі, наступні пляжі:
- Центральний міський пляж
- Інклюзивний пляж "Безмеж"
- "Буфет на Малому Фонтані"
- "Гранд Петтін"
- "Ітака"
- "Куба"
- "Калетон" (колишній "Пляж 14-та станція Великого Фонтану")
- "Чайка"
- "Сігал Біч"
- "Курортний"
- "Паблік".
Ще одна пляжна ділянка відкрита для відпочинку в селищі Приморському, що в Ізмаїльському районі.
Одеса / Фото Владислав Стрельников
Варто додати, що Центр громадського здоров'я опублікував перелік пляжів, які придатні для купання. Відповідно до моніторингу, в Одесі та області розташовується більшість пляжів, де вода придатна для купання. Однак купання у цих водоймах заборонене через безпекову ситуацію.
Наприклад, моніторинг свідчить, що вода безпечна для купання у межах кількох пляжів у Миколаївській області. Однак купатися на водних об'єктах Миколаївщини заборонено відповідно до розпорядження ОВА.
Таким чином Одеса та область залишаються єдиним місцем в Україні, куди можна поїхати до моря під час російської агресії.