Купальний сезон, який частіше називають пляжним, розпочинається на початку червня в більшості міст України. Йому передує перевірка санітарного стану водойм та наявності укриттів поблизу пляжів, а тоді – офіційне затвердження списку дозволених для купання місць і дати початку купального сезону, розповідає 24 Канал.

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У яких містах оголосили початок пляжного сезону

Луцьк

В Луцьку пляжний сезон офіційно розпочався 1 червня. Місця для купання облаштували біля річки Стир в Центральному парку та ставка в мікрорайоні Теремно.

На двох водоймах щодня чергуватимуть 20 матросів-рятувальників. Під час оголошення повітряної тривоги відпочивальники на річці Стир перейдуть в укриття в дитячо-юнацької спортшколи, а відпочивальники в Теремно – до укриттів закладів освіти.

Хмельницький

У Хмельницькому купальний сезон також стартував 1 червня. Для цього підготували міський пляж, розташований на лівому березі Південного Бугу. Купальний сезон у місті триватиме до 1 вересня.

Черкаси

У Черкасах про офіційний початок купального сезону стало відомо 2 червня. Відпочивальники мають доступ до чотирьох перевірених пляжів, серед яких три є комунальними: "Митницький", "Соснівський-1", "Казбетський" та приватний "Бочка".

На кожному узбережжі працюють рятувальники, є вбиральні, душ та роздягальні. На пляжі "Казбетський" також працює медичний пункт.



Пляж у Черкасах / Фото Суспільного

Полтава

У Полтаві купальний сезон стартує 4 червня. Для місцевих підготували два пляжі: центральний та на Зеленому острові. На обох локаціях щодня з 9:00 до 21:00 чергуватимуть рятувальники, водолази, а також медичний персонал.

У місті продовжує діяти заборона на плавання човнами та катамаранами. Однак це рішення найближчим часом має переглянути Рада оборони області.



Купання в Полтавській громаді / Фото Суспільного

Де планують відкрити купальний сезон зовсім скоро

Найбільше оголошення пляжного сезону українці, мабуть, чекають в Одесі та області. Голова місцевої ОВА зазначив, що до нього активно готуються, але офіційної дати ще немає. Скільки пляжів в Одесі буде відкритого цього року очільник не зазначив, але відомо, що минулого року їх було близько двадцяти.

2 червня голова Рівненської обласної ради повідомив, що відповідні служби завершили перевірку 15 водойм. Тож найближчим часом можна очікувати повідомлення про початок пляжного сезону.

Перевірки водойм ще тривають у Львівській громаді. Попередньо, їх планують завершити до середини червня. Міська рада наголошує, що до офіційного повідомлення купатися в озерах заборонено.

У яких містах не відкриватимуть пляжний сезон

У Києві купальний сезон не відкриватимуть, що пов'язано з рішенням Ради оборони міста від травня 2023 року, яке досі діє. Місцевих просять не відвідувати пляжі з міркувань безпеки.

У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя,

– пояснили в мерії.

У Дніпрі цього року також не відкриватимуть пляжний сезон через воєнний стан. Однак на сайті міської ради зазначено, що рятувальники однаково чергуватимуть біля місць купання на випадок надзвичайних ситуацій.