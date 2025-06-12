Нещодавно Одеська ОВА оголосила про відкриття 12 пляжних зон. Одинадцять з них – розташовані безпосередньо в місті, пише 24 Канал.

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Де в Одесі можна безпечно купатися



Одеський пляж / Фото Суспільного

Центральний міський пляж

Інклюзивний пляж "Безмеж"

"Буфет на Малому Фонтані"

"Гранд Петтін"

"Ітака"

"Куба"

"Калетон" (колишній "Пляж 14-та станція Великого Фонтану")

"Чайка"

"Сігал Біч"

"Курортний"

"Паблік"

У місті досі тривають перевірки якості води, обстежують пляжі на наявність небезпечних предметів і відповідність правилам охорони життя відпочивальників. Місцева влада зазначила, що список безпечних пляжів будуть доповнювати.

Що стосується дозволених місць для купання в області, то єдиним безпечним місцем на Одещині, наразі назвали один пляж у селищі Приморське Ізмаїльського району.

Місцева влада попереджає про небезпеку

На жаль, бажання охолодитися в літню спеку в Одесі перемагає обережність. І багато місцевих, і відпочивальники приходять на пляжі, які навіть не пройшли повне розмінування.

Місцева влада застерігає від таких необережних дій, адже протягом останніх трьох пляжних сезонів регулярно надходили повідомлення про виявлення дрейфуючих або прибитих до берега мін. На жаль, були й випадки підривів.

У разі повітряної тривоги місцеві чиновники закликають відпочивальників не зволікати та йти в найближче укриття.