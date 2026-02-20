Тоді місто називали Ладомир, сьогодні ж це – Володимир. Завдяки матеріалам volodymyrrada.gov.ua розповідаємо про нього докладніше.

Успенський собор, оповитий легендами, та вали Городища Русі: чому варто відвідати Володимир?

988 рік знаменний хрещенням Русі, а ще саме ним датована перша літописна згадка про місто, сьогодні відоме як Володимир. Князь Володимир Великий заклав його під час одного зі своїх походів (ймовірно, на місці давнішого поселення) та передав управління наймолодшому сину Всеволоду.

Місто на правому березі річки Луги перетворили на могутню фортецю на західних рубежах Русі. Ба й сьогодні туристам варто туди поїхати, аби насолодитися численними пам'ятками.

Це Успенський собор, що є справжньою короною серед архітектурних скарбів міста. Величава споруда пройшла крізь століття, зберегла красу та духовну значущість. Вона стоїть на вулиці Соборній, 25 і є обов'язковою локацією для відвідування.

Також варто побачити церкву Святого Василія XIII – XV століть, що є однією з найзагадковіших архітектурних пам'яток Володимира. Легенда свідчить, що появою будівля зобов'язана тому самому князю Володимиру.

Той, мовляв, зупинявся тут з дружиною у 992 році після вдалого походу на білих хорватів, на честь чого й наказав спорудити величний храм. За легендою, кожен його воїн приніс по одній цеглині, і за день церква вже височіла у променях сонця.​

Зверніть увагу й на костел Іоакима та Анни, відомий також як монастир капуцинів. Він набув сучасного вигляду у стилі провінційного пізнього бароко у 1853 році після кількох руйнівних пожеж. З костелом теж пов'язана цікава легенда – про те, що коштовності Речі Посполитої були заховані у храмі у 1794 році, як зазначає discover.ua.

І як не згадати про вали Городища – залишки давньоруських оборонних укріплень, що нагадують про стратегічну роль міста у княжу добу. Або про Домініканський монастир, чия архітектура та історія приваблюють як паломників, так і шанувальників старовини.​

А ще у центрі міста є сквер з пам'ятником на честь князів Данила і Василька Романовичів – видатних правителів Галицько-Волинського князівства. Також у Володимирі є краєзнавчий музей, що зберігає археологічні знахідки, древні монети, манускрипти та сакральні пам'ятки.

Плюс парк інтелектуального відпочинку "Легенди Володимира", що пропонує унікальний досвід пізнання історії міста через інтерактивні експозиції. І парк "Слов'янський" – чудове місце для прогулянок серед зелені.

