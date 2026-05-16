В названии группы оно фигурирует не случайно – именно в Калуше родился солист Олег Псюк. Но город интересен далеко не только этим, и со ссылкой на kalush.eu мы расскажем обо всем подробнее.

Stefania от Kalush Orchestra облетела весь мир: кто такой Олег Псюк?

Олег Псюк родился как раз 16 мая 1994 года в Калуше – в семье инженера-механика и продавщицы, как пишет ukrlib.com.ua. Детство и юность его прошли именно в этом городе, там Олег учился в школе, а затем и в политехническом колледже. Высшее образование будущий солист Kalush Orchestra получал во Львовском лесотехническом университете.

Путь к музыке был далеко не прямым. Псюк подрабатывал на строительстве – копал колодцы, помогал изготавливать колодезные кольца, позже работал на кондитерской фабрике и заводе. Но творчество было всегда с ним – первый рэп-трек, вдохновленный рэпером из США Эминемом, Олег написал в 15 лет, и посвятил его классной руководительнице.

Группу Kalush Псюк основал в 2019 году, в 2021 проект расширили и название изменили на Kalush Orchestra. Певец настолько удачно соединил хип-хоп с украинским фольклором, что в 2021 году журнал Forbes добавил его в рейтинг "30 самых перспективных украинцев до 30 лет" в категории "Музыка".

На пике популярности 14 мая 2022 года Kalush Orchestra выступили на сцене Евровидения в Турине с песней Stefania – и одержали победу для Украины, третью в ее истории. И очень важно, что после выступления Псюк обратился к зрителям со сцены с призывом помочь Украине, Мариуполю и защитникам "Азовстали".

В том же году кубок победителей Евровидения-2022 продали на благотворительном аукционе Сергея Притулы за 900 тысяч долларов, а знаменитая панама Псюка ушла за 11 миллионов гривен – все в поддержку ВСУ. С 2022 года Олег Псюк стал и почетным гражданином Калуша.

Калуш на Прикарпатье: какая история этого города чем живет он сегодня?

Калуш – промышленный город в Ивано-Франковской области, расположенный на реке Лимница в 30 километрах к северу от Ивано-Франковска. Первое документальное упоминание о городе датировано 1437 годом, с 1549 он получил Магдебургское право, то есть стал значимым для Галичины.

Ратуша Калуша фактически является древнейшим "документом" о статусе города. В разных вариантах это здание стояло в городе в течение 5 столетий. Последнее, конца XIX века, сгорело в 2013 году – но его остов остается частью городского пейзажа как молчаливый, но выразительный символ времени.

Сегодня в Калуше проживают около 63 тысяч человек. Свой день рождения город празднует ежегодно также в мае, как и Олег Псюк. А больше всего известен он прежде всего химической промышленностью, индустриальными парками и особой зоной экологического внимания – затопленным Домбровским карьером, известным как "Калушское море".

Край славится также уникальными старинными ремеслами, в частности всемирно известным литьем церковных колоколов семьи Фельчинских. Древние традиции пивоварения и солеварения, как рассказывают на kalushcity.gov.ua, гармонично дополняют самобытный исторический и экономический статус сегодняшнего Калуша.

Не только Псюк или химзавод: каков Калуш глазами туриста?

В Калуше есть официальный туристический маршрут, утвержденный городским советом – "Старый город Калуш". Он охватывает 25 объектов, и все они расположены компактно, в пешей доступности. Среди самых интересных:

Украинский народный дом 1907 – 1914 годов на улице Шевченко. Это необычное сооружение Г-образной формы с конусной башней посередине. Именно в его стенах однажды выступал Иван Франко, о чем напоминает мемориальная доска.

Костел святого Валентина. Завершенный в 1844 году каменный неоготический храм в центре города. Пережил мировые войны, советское превращение в спортзал, а при Независимости возвращен римско-католическому приходу и отреставрирован.

Церковь Архистратига Михаила 1910 – 1913 годов. Это сооружение, возведенное в византийском стиле на площади Шептицкого. Внутри – оригинальные полихромные росписи 1936 – 1938 годов, выполненые группой известных в то время львовских художников.

Дом семьи Фельчинских . Это здание начала XX века на улице Бандеры. Семья в 1808 году основала здесь литейную колоколов, которая прославила Калуш далеко за пределами Галичины.

Музей-усадьба семьи Ивана Франко. Там жили потомки писателя, а под музей в 1992 году дом передала дочь младшего сына Франко. Здесь хранят фотоматериалы, семейное дерево, картины сына Тараса и тому подобное.

Историко-краеведческий музей Калущины и арт-галерея. Комплекс расположен в бывшем здании еврейской общины 1930-х годов. Здесь есть более тысячи экспонатов разных эпох, а в двух залах – уникальная коллекция живописи Петра Савчина.

Мемориальный музей "Калушская тюрьма" на Сичинского. Его открыли в 2013 году, чтобы рассказывал о жертвах сталинских репрессий на Калущине.

Калуш – большой город. Здесь есть достаточно много объектов культурного наследия, молодежных объектов. Очень важно, чтобы и жители Калуша, и гости имели доступ ко всем видам услуг, в том числе и рекреации, отдыха, досуга как культурного, так и туристического,

– подытожил на vikna.if.ua кандидат исторических наук и представитель Ивано-Франковской ОГА Виталий Передерко.

Посетив Прикарпатье, просто невозможно не побывать в его сердце – городе Ивано-Франковск. После знаменитой "сотки" и парка Шевченко с озером рядом, посмотрите на еще 5 местных локаций, с которыми город раскрывается для туриста – это дворец Потоцких, улицы Труша и Крушельницкой, Музей искусств и "Бастион".

А дальше – конечно, Яремче и Скалы Довбуша. Именно там – самый популярный туристический центр Карпат с водопадом Пробий, гуцульскими базарами и разнообразными видами активного отдыха. А также легендарные обрывы, связанные с предводителем опрышков Олексой Довбушем.