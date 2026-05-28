А день народження Положинського (28 травня тому виповнюється 54 роки) – гарний привід поїхати у Луцьк, мовиться ж саме про нього. Тож 24 Канал залюбки розповість про все це докладніше.

Хто такий Сашко Положинський і яким був його шлях до воїна-музиканта?

28 травня 1972 року народився легендарний виконавець Олександр Положинський. А розпочалася його захоплива подорож у древньому та затишному місті Луцьк – тоді ще ніхто не міг би подумати, що хлопчик, який змалку виступав на дитячих святах, згодом напише один із неофіційних гімнів Помаранчевої революції "Я не хочу", а у 50 років змінить мікрофон на автомат.

Сашко Положинський, чий голос став саундтреком епохи для мільйонів українців, у лютому 2022 року підписав контракт із ЗСУ та пройшов через передову у складі 47 бригади. При цьому він продовжує творити – якраз торік, у травні 2025, він випустив вісімнадцятий альбом із назвою "ЗСУВ". "Це все пісні про війну. Війна присутня в кожній з них", – писав тоді Положинський у фейсбуці.

А починалося все з того, що у 1990-х, коли чи не весь шоубізнес співав російською, Положинський наполегливо обирав українську мову. Першим гуртом, де він грав, став луцький колектив "Мухи в чаї". Значно, звісно, відомішим етапом музичної кар'єри Положинського стало лідерство в гурті "Тартак", створеному 1996 року. Потім були інші проєкти та сольні виступи, а ще й премія Василя Стуса, яку дають не лише за творчі досягнення, а й за активну громадянську позицію.

Від квітня 2024 року Олександра Положинського можна почути і як радіоведучого на "Армія FM". Воїн-музикант має квартиру у Києві, та серцем він залишається вдома – у Луцьку. Ба й весь його шлях – це історія про незламність, яка бере початок у місті, що дихає історією та легендами.

Замок Любарта, таємничі підземелля, "Будинок тисячі облич" – усе це про Луцьк

Для тих, хто прагне відчути дух середньовіччя, Луцький замок (замок Любарта) – перша зупинка. Ця велична фортеця XIV століття збереглась у чудовому стані. Піднявшись на оглядовий майданчик сторожової вежі, можна побачити панораму міста, від якої перехоплює подих. А у Владичій вежі на відвідувачів чекає справжній ексклюзив – єдиний в Україні музей дзвонів.

І це лише вершина айсберга, адже справжні пристрасті розгортаються під землею. Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла XVII століття запрошує сміливців у свої трирівневі підземелля. Колись тут вирувало таємне життя – діяли підземний храм, трапезна і навіть похмура в'язниця. Екскурсія цими лабіринтами – ідеальний спосіб полоскотати нерви та доторкнутися до вікових секретів.

Для тих, хто шукає щось абсолютно фантастичне, Луцьк приготував будинок скульптора Миколи Голованя, який часто називають "Будинком тисячі облич". Митець створював цей шедевр майже 40 років, прикрасивши кожен сантиметр стін унікальними скульптурами та барельєфами. Це місце нагадує казковий палац, де реальність переплітається з міфами.

Після такої насиченої прогулянки варто перевести подих у Центральному парку імені Лесі Українки. Тут є романтична зона "Луцька Венеція" – затишна кав'ярня просто на річковому каналі. Можна орендувати човен і влаштувати неспішну прогулянку водою, насолоджуючись ароматною кавою та десертами під шепіт хвиль.

Під час подорожі з родиною також варто завітати до сучасного Луцького зоопарку. Або зробити селфі біля пам'ятника Скрябіну – Андрію Кузьменку у "Сіті-парку", де музикант зображений усміхненим та неймовірно живим.

У Луцьку є сучасний артпростір світового масштабу

Луцьк вміє дивувати не лише старовиною. Поціновувачі сучасного мистецтва будуть вражені, дізнавшись, що саме тут розташований найбільший в Україні Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (МСУМК). Заснований у 2018 році родиною меценатів, цей арткомплекс займає величезну площу та налічує понад 800 унікальних артоб'єктів – від живопису до відеоарту.

Саме тут реалізовують грандіозний проєкт "Космогонія" з найбільшою картиною у світі площею понад 2086 квадратних метрів. Це справжній культурний портал, який доводить, що українське мистецтво звучить потужно та сучасно на міжнародній арені.

Загалом, Луцьк – це місто, де кожен крок відкриває нову історію, відлунюючи драйвом пісень Сашка Положинського та величчю середньовічних мурів. Вирушати назустріч волинським пригодам можна вже цього вікенду, а можна й будь-якого – Луцьк завжди й постійно гостинний.

Цікавий факт: перша літописна згадка про Луцьк датована 1085 роком, а його історичним ядром є острів на річці Стир. Давня легенда пов'язує назву міста з іменем вождя племені дулібів Луки, який нібито поставив на пагорбі над Стиром свої курені.

Що ще варто знати про Волинь, збираючись до Луцька?

Туристу важливо знати про те, що від Луцька до популярного відпочинкового комплексу Шацьких озер, природної перлини Волині зі знаменитим Світязем – усього кілька годин дороги. Це національний природний парк, що має чимало цікавих особливостей.

А приблизно за годину шляху від Луцька розташоване інше історичне місто, засноване у 988 році князем Володимиром Великим. Це Володимир – з численними архітектурними пам'ятками, такими як Успенський собор і церква Святого Василія, валами Городища, цікавим краєзнавчим музеєм та незвичними парками для інтелектуального відпочинку.