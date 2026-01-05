На тікток-сторінці @hey.kyiv поділилися цікавим списком з 10 речей, які варто зробити у Києві в 2026 році. Детальніше розповідає 24 Канал.

Чим зайнятися у Києві у 2026 році?

1. Зустріти світанок на Алеї Художників і Володимирській гірці. Виходьте з дому заздалегідь, щоб не пропустити пробудження сонця і перші промені. Найкраще планувати це на літо.

2. Влаштувати чаювання в атмосферному будинку на дереві у чайному саду Chaguan.

3. Зайти в середину Андріївської церкви і піднятися на оглядовий майданчик. Навіть якщо ви вже були у цьому храмі, варто відвідати його ще раз, щоб детальніше порозглядати усі деталі.

4. Побачити динозаврів у натуральну величину у сімейному парку "Шуміленд". Зауважимо, що вхід у динопарк коштує 300 гривень, а за 600 гривень можна побачити всі зони парку, серед яких є ще казкові тропіарні фігури та дзеркальний лабіринт.

5. Пообідати найсмачнішими варениками з вишнями у пекарні Tisto на Подолі.

6. Вдихати аромат бузку у Національному ботанічному саду імені Гришка.

7. Довго-довго гуляти вечірнім Києвом і розмовляти про все на світі. Для цього покличте з собою найкращого друга, з яким потік тем для розмови ніколи не закінчується.

8. Зробити атмосферний осінній пікнік у Межигір'ї, милуючись оленями і лебедями.

9. Спробувати найсмачнішу макову булочку у "Марчук Хліб" на вулиці Межигірській, 79 або на Князів Острозьких, 8.

10. Ловити особливі заходи сонця й фотографувати кожен з них.

Що робити у Києві у 2026 році: відео

