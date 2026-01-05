На тикток-странице @hey.kyiv поделились интересным списком из 10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в 2026 году. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Чем заняться в Киеве в 2026 году?

1. Встретить рассвет на Аллее Художников и Владимирской горке. Выходите из дома заранее, чтобы не пропустить пробуждение солнца и первые лучи. Лучше всего планировать это на лето.

2. Устроить чаепитие в атмосферном доме на дереве в чайном саду Chaguan.

3. Зайти внутрь Андреевской церкви и подняться на смотровую площадку. Даже если вы уже были в этом храме, стоит посетить его еще раз, чтобы подробнее рассмотреть все детали.

4. Увидеть динозавров в натуральную величину в семейном парке "Шумиленд". Заметим, что вход в динопарк стоит 300 гривен, а за 600 гривен можно увидеть все зоны парка, среди которых есть еще сказочные тропиарные фигуры и зеркальный лабиринт.

5. Пообедать вкусными варениками с вишнями в пекарне Tisto на Подоле.

6. Вдыхать аромат сирени в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

7. Долго-долго гулять по вечернему Киеву и разговаривать обо всем на свете. Для этого позовите с собой лучшего друга, с которым поток тем для разговора никогда не заканчивается.

8. Сделать атмосферный осенний пикник в Межигорье, любуясь оленями и лебедями.

9. Попробовать самую вкусную маковую булочку в "Марчук Хлеб" на улице Межигорской, 79 или на Князей Острожских, 8.

10. Ловить особые закаты и фотографировать каждый из них.

Что делать в Киеве в 2026 году: видео

