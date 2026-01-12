А сталося це 13 травня 1849 року у місті Миргород на Полтавщині. І 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна" розповість про нього докладніше.

Тут народився Панас Мирний: що варто побачити у Миргороді сьогодні?

Багато хто асоціює Панаса Мирного з Полтавою, і справді – там він провів останні 17 років життя. Але саме Миргород був його малою батьківщиною – там народився майбутній письменник у 1849 році, як зазначає osvita.ua.

Це історичне місто варте і сьогодні уваги кожного мандрівника. Передовсім як один із найкращих бальнеологічних курортів України, але, звісно, не тільки.

Отже, головна родзинка Миргорода – унікальна мінеральна вода, яка за складом близька до вод світових курортів Баден-Бадена, Аахена і Содена. Курорт почав свою 100-річну історію ще 15 квітня 1917 року. Сьогодні миргородську воду застосовують і для пиття, і для ванн, інгаляцій та інших процедур.​

Курортний парк у центрі Миргорода на річці Хорол – місце, куди одразу прямує кожен турист. Тут розташовані бювети, літній кінотеатр та пункт прокату човнів і катамаранів. Озеро з лебедями та дикими качками не пересихає влітку й не замерзає взимку завдяки течії.​

Також парк "Дружба" у місті пропонує атракціони для дітей, кафетерії та "Алею відродження". А ландшафтний парк "Березовий Гай" – це ще один унікальний бальнеологічний комплекс.​

У Миргороді є кілька цікавих музеїв, як-от краєзнавчий на Незалежності, 2 – одна з найстаріших музейних установ Полтавщини, заснована у 1920 році. Тут є близько 15 000 експонатів – археологічні знахідки, матеріали козацької доби, старовинні меблі та книги XVIII – XIX століть.​

А ще музей історії курорту – він розповідає, як з'явився перший санаторій у 1917 році. Також музей кераміки з шедеврами місцевих гончарів, літературний музей грузинського поета Давида Гурамішвілі тощо.

Успенський собор, Свято-Успенська церква, Покровський та Спасо-Преображенський храми тим часом зберігають атмосферу старого українського міста. Його вуличками можна гуляти, милуючись алеями каштанів та скульптурами у національному стилі.​

