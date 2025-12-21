З'явився ж на світ майбутній філософ у сотенному містечку Чорнухи. 24 Канал із посиланням на ncyclopediaofukraine.com розповість про нього докладніше.

Який зараз вигляд мають Чорнухи на Полтавщині, де народився Сковорода?

Саме Чорнухи на Полтавщині вчені визнають підтвердженим місцем народження Григорія Сковороди. Це сталося у далекому 1722 році у козацькій родині Сави та Пелагеї Сковороди.

Чорнухи тоді були сотенним містечком Лубенського полку. Батько Григорія був малоземельним реєстровим козаком, мати походила з родини, ймовірно, з кримськотатарським корінням.

От звідтіля хлопець вирушив на навчання до Києво-Могилянської академії, а згодом – у мандрівне життя, яке й зробило його символом української філософії.​ Помер Григорій Сковорода на Харківщині.

Звідси виникла невелика плутанина у публічному просторі. Адже Пан-Іванівку, де це сталося, перейменували у Сковородинівку, а ще там діяв окремий літературно-меморіальний музей.

Як зазначає ui.org.ua, 7 травня 2022 року російський снаряд знищив його. Раніше там виставляли видання творів філософа, книги, які він вивчав, деякі особисті речі. Поруч також і його могила.

А що ж у Чорнухах? Там на честь 250‑річчя від дня народження філософа створили Чорнухинський літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, який згодом перетворився на цілий музейний комплекс.

Це будинок із літературною експозицією, меморіальна площа з погруддям роботи скульптора Когана, символічна садиба батьків Сковороди й "Сад божественних пісень". А ще артгалерея, відкрита 2022 року до 300‑річчя з народження мислителя.​​

Експозиція музею містить близько двох тисяч експонатів. Це рукописні та друковані видання творів Сковороди, ікони, козацькі та етнографічні предмети, роботи художників і скульпторів, присвячені філософу. В одному з залів показують макет Чорнух часів Гетьманщини.​​

А "Сад божественних пісень" – це рекреаційна зона на відкритому повітрі, задумана як простір для споглядання й читання, із тематичними алегоріями до текстів Сковороди. Тут проводять літературні заходи, читання, екскурсії, а сам музей є важливою частиною культурних маршрутів Полтавщини.​​

