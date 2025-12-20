Мовиться про Добромиль у Львівській області, і трохи про взуття Івана Франка. 24 Канал із посиланням на chas.cv.ua розповість про це докладніше.

Замок над Карпатами та легенда про вкрадене взуття Франка: чим цікаве місто Добромиль?

Історики та краєзнавці згадують, що під час виборчої кампанії 1897 року у Добромилі в Івана Франка нібито поцупили чоботи, щоб він не зміг піти на зустріч з виборцями. Цей епізод зафіксований у місцевій публіцистиці як напіванекдотична ілюстрація тиску на кандидата, а не як документально доведений факт.

Як зазначає dobromyl.org, насправді все було так: недоброзичливці Франка, хоч і не знали, де той ночує, вкрали навмання у готелі черевики якогось приїжджого гостя. Тож капость удалася, просто не тій людині.

Що робив Іван Франко у Добромилі? Під час парламентських виборів до австрійського рейхсрату він агітував там у селах. Звісно, доводилося протистояти підкупу, тиску на селян і адміністративним перепонам.

Тож мотив "украдених чоботів" потрапив у краєзнавчі нариси та легенди як загальний символ того, до яких навіть дріб'язкових методів вдавалися супротивники Франка. Але, звісно, справжньою бідою було залякування виборців.

Сам Добромиль сьогодні є затишним прикордонним містечком у передгір'ї Карпат із виразною історичною забудовою. Гіди охоче вплітають "взуттєву" історію у прогулянки старим центром, поєднуючи її з оповідями про діяльність Франка.​

Що варто побачити в Добромилі? Головний магніт – руїни замку Гербуртів на Сліпій Горі, найвище розташована мурована фортеця Львівщини, близько 560 метрів, з якої за ясної погоди проглядається Перемишль.

Також у самому місті збереглися ратуша на ринковій площі, костел Преображення Господнього XVI століття та комплекс василіянського монастиря святого Онуфрія. Атмосфера старих кам'яниць і каплиць додає місту шарму, тож воно поступово повертається на туристичні мапи Львівщини.

