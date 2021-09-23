Ці місцини стосуються не тільки обласного центру, але й відомих локацій навколо. До речі, тут варто не тільки дивитися, а ще й смакувати!

До слова Бастіон над Дністром, що ніколи не брали штурмом: цікаві факти про Хотинську фортецю

Краєзнавчий музей

Ні, це не найнудніше місце у Полтаві. Навіть навпаки! Тут є скелет одного з найбільших мамонтів, а будівля раніше була земською управою. Неймовірний фасад Краєзнавчого музею побудували у 1908 році. Проєкт споруди у стилі українського модерну розробив художник та архітектор Василь Кричевський.



Краєзнавчий музей у Полтаві / Фото з урядового сайту Полтави

Диканька

Ця місцина відома за творами Миколи Гоголя. Проте шукати саме той хутір не радимо – краще поїхати до Кочубеївських дубів та насолодитися національним парком навколо. Ймовірно саме ці природні красоти надихнули письменника описати їх у своїх творах.



Озеро в Диканьці / Фото "Дримба"

До столиці гончарства

Опішня – головний осередок сучасного українського гончарства. Він розташований поруч з Диканькою. Тут можна й сувенірів прикупити можна й зробити їх власноруч в одній з гончарних майстерень.



Відвідайте Опішню / Фото "Полтава 365"

Водний курорт

Миргород з давніх-давен відомий мінеральними цілющими водами. Вони мають унікальний хімічний склад хлоридно-натрієвий. Вода має приємний освіжаючий смак і рекомендується при хронічних гастритах, захворюваннях печінки, цукровому діабеті.



Миргород з висоти пташиного польоту / Фото "Санаторії України"

Українські піраміди в Березневій Рудці

Село неподалік Пирятина більшості туристів відоме тим, що тут знаходиться одна з кількох пірамід, збудованих на Полтавщині. І їх точно варто побачити!



Піраміда-усипальниця Закревських на Полтавщині / Фото IGotoWorld

Важливо! З Полтавщини голодним ще ніхто не їхав. Тому незалежно від маршруту – насолодіться місцевими галушками. Розповідати про них не будемо, бо їх треба хоча б раз спробувати!