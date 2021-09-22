Безумовно, фортеця є головною прикрасою Буковини. Редакція Travel24 зібрала найцікавіші факти про це місце.
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Не завойована фортеця в низині
Хотинську фортецю заснували 22 вересня 1002 року за правління князя Володимира Великого. Спершу це був укріплений дерев’яно-земляний форт, який символізував центр князівської влади. Трохи згодом ця місцина стала митницею на шляху Чорного у Балтійське море. До речі, коли зводили споруду, навколишніх пагорбів не було. Їх насипали штучно через 3 століття, коли зводили Нову турецьку фортецю.
Фортеця на Буковині / Фото Вікторія Андрєєва
Модернізація через появу артилерії
Наприкінці XIV століття споруда перейшла до складу Молдовського князівства та зазнала серйозної перебудови. Тут звели стіни товщиною 5 метрів та висотою понад 40 метрів (це як сучасна 12-поверхівка!).
Найвища вежа фортеці – Північна має висоту 59 метрів. Вилізти на такі стіни за допомогою драбини фактично самогубство. Копати підкоп під стінами – теж погана ідея, адже фортеця стоїть на скелі та має додаткове укріплення шаром каменів, скріплених вапняковим розчином.
Фортеця з пташиного польоту / Фото Андрія Соболева
Тому єдиний варіант, як можна було захопити фортеця – взяти її в облогу. Але цей момент теж прорахували та вирили криницю в центрі споруди, заповнили підвали з припасами та збудували казарми для воїнів. Глибина колодязя з питною водою сягає 65 метрів.
Місце двох світів
В Хотинській фортеці поєднуються мусульманський та християнський світ. Протягом століть там будували багато церков, які змінювалися мечетями, а потім знову зводилися храми і церкви.
Цікавий факт: стіни, що звели у XV столітті мають на собі червоні візерунки, які були оберегами що захищали її від руйнації та захоплення ворогом.
Хотинська фортеця з середини / Фото Вікторії Андрєєвої